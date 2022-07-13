Герои спецоперации «Z»: младший сержант Цыдыпов расчистил подходы к переправе

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Моя тактика: отвага, мужество, проницательность, предусмотрительность, порядок, умеренность, устав, глазомер, быстрота, натиск, гуманность, умиротворение, забвение…», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец учил: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

НЕ ДАЛ ВРАГУ ВРЕМЯ НА МАНЕВР

Старший сержант Иван Иванов

Старший сержант Иван Иванов Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Иван Иванов в составе батальонно-тактической группы российских десантников, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

На подступах к поселку колонна, в которой следовал старший сержант Иванов, подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков. Иван, мгновенно оценив сложившуюся обстановку, вывел машину из-под обстрела, выбрал выгодную огневую позицию, после чего, умело используя рельеф местности, приступил к отражению атаки.

Ведя огневое воздействие по противнику, старший сержант Иванов обнаружил группу боевиков, предпринявших попытку окружения российских военнослужащих.

Сориентировавшись в ситуации, Иван Иванов открыл огонь по совершающим маневр боевикам и полностью уничтожил их. После боя старший сержант Иванов оказал помощь медикам в эвакуации раненых военнослужащих батальонной тактической группы в медицинский пункт. Благодаря высокому профессионализму, смелым и уверенным действиям старшего сержанта Ивана Иванова российским военнослужащим удалось уничтожить группу боевиков в окрестностях населенного пункта, что создало условия для его последующего освобождения наступающими российскими подразделениями».

ВЕРНУЛ В СТРОЙ СОТНЮ БОЕВЫХ МАШИН

Сержант Шамиль Гафуров

Сержант Шамиль Гафуров Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир бронетанкового ремонтного подразделения сержант Шамиль Гафуров выполнял задачи по восстановлению вооружения, военной и специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий. При выполнении задач Шамиль неоднократно выдвигался для оперативного ремонта техники в составе выездных ремонтных групп на линии боевого соприкосновения. В полевых условиях, находясь под регулярным огнем националистов, рискуя собственной жизнью, Шамиль производил ремонт, а также замену узлов и агрегатов на танках и боевых машинах, утративших боеспособность в результате вражеского огня. Благодаря грамотным и профессиональным действиям сержанта Гафурова после проведённого им ремонта было возвращено в строй более 100 единиц бронетанкового вооружения и техники.

Помимо этого, благодаря методическому мастерству сержанта Шамиля Гафурова, были подготовлены и обучены более десяти специалистов-ремонтников, что позволило сократить время восстановления и возвращения в строй вооружения и военной техники. Высокий профессионализм, мужество и отвага сержанта Шамиля Гафурова способствовали повышению боеспособности подразделений российских Вооруженных Сил».

РАСЧИСТИЛ ПОДХОДЫ К ПЕРЕПРАВЕ

Младший сержант Чингис Цыдыпов

Младший сержант Чингис Цыдыпов Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Чингис Цыдыпов, действовал в составе группы российских десантников, перед которой стояла задача по взятию под контроль моста через водоем для последующей переброски войск вглубь обороны противника.

На подступах к переправе младший сержант Чингис Цыдыпов обнаружил вражеский грузовик с двумя установленными комплексами ПЗРК «Игла» в кузове. Доложив командиру группы, Чингис получил приказ атаковать противника. Скрытно подобравшись к автомобилю, точным огнем из подствольного гранатомета Чингиз уничтожил вражескую боевую единицу, после чего в составе группы организовал засаду на группу приближающихся националистов и огнем из своего штатного оружия уничтожил четырех боевиков.

Благодаря смелости и решительности младшего сержанта Цыдыпова задача группы по взятию под контроль моста была выполнена. При этом противник, потеряв в бою 2 танка и более 10 человек живой силы, отступил».

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