В аэропортах Австралии будут введены «ванны для ног» прилетающих

Недавно в Индонезии был обнаружен «разрушительный» для скота ящур. Фото: Shutterstock

В Австралии вводят новые проверки биобезопасности для прилетающих в страну. И в первую очередь это касается тех, кто ездил в отпуск на Бали. Недавно в Индонезии был обнаружен «разрушительный» ящур. Он безвреден для человека, но опасен для домашнего скота: овец, свиней, коз и т.д. Вызывая болезненные волдыри и поражения у животных, болезнь часто мешает им есть, может вызвать сильную хромоту и даже летальный исход.

Последняя зарегистрированная вспышка ящера в стране произошла 150 лет назад. Чтобы этого не повторилось, у всех прилетающих из Индонезии будут изыматься продукты животного происхождения. Любой, кто посещал фермы или общения с домашним скотом за границей, должен заявить об этом по возвращению, чтобы была возможность устранить риск передачи инфекции через зараженную одежду или грязную обувь. Также в аэропортах вскоре появятся «ванны для ног», требующие от путешественников заходить в контейнеры, наполненные химическими веществами, чтобы уничтожить любые следы болезни. Отдыхающих также рекомендовано выбросить ремешки, шнурки и даже стринги перед возвращением в страну, так как они могут быть переносчиками болезни.

«Вторжение одного только ящура обойдется Австралии в 80 миллиардов долларов, что нанесет ущерб всей экономике, а не только сельскохозяйственному сектору. Наша способность производить продукты питания и клетчатку для австралийцев и всего мира серьезно пострадала бы, поэтому биобезопасность важна для каждого человека» - заявила Президент Национальной федерации фермеров Австралии Фиона Симсон.