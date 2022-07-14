Военная спецоперация на Украине 14 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на территории Украины специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июля 2022 года.

Власти Корейской народно-демократической республики признали Донецкую народную республику. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По мнению главы ДНР, решение КНДР станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики, а сотрудничество между республиками увеличит географию торговли для предприятий.

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Николаеве. Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка».

Вооруженные силы России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области. Боевики 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны Украины были переброшены из Киева. Их обнаружили в районе населенного пункта Дементиевка.

Российские боевые летчики и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре украинских военных самолета, среди которых Су-25 и Су-24, а также МиГ-29.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

13 июля:

23:52 Президент Украины Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса

23:24 ПВО ВС РФ сбило 5 ракет РСЗО, запущенных ВСУ со стороны населенного пункта Баштанка. Обломки двух снарядов упали в район завода "Сокол" в Новой Каховке, сообщил источник в администрации.

23:17 ВСУ нанесли ракетный удар по району завода "Сокол" в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщил нам источник в оперативных службах региона.

23:04 Мизинцев: боевики ВСУ заняли больницы и роддома в Одесской области

23:03 Премьер Чехии: ограничения на поставки газа из РФ не попадут в новый пакет санкций ЕС

23:03 Зеленский сообщил о достигнутом прогрессе на переговорах по экспорту зерна в Стамбуле

22:15 Премьер Чехии: ограничения на поставки газа из РФ не попадут в новый пакет санкций ЕС

21:14 Столтенберг призвал страны ЕС не жаловаться и платить за санкции и помощь Украине