Киллер застрелил сотрудницу микрокредитной организации в Москве, чтобы стереть свой кредит

Киллер застрелил сотрудницу микрокредитной организации в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это убийство многим экспертам изначально показалось странным. Утром в понедельник в офисе микрокредитной организации у Павелецкого вокзала нашли тело женщины. 51-летняя Ирина работала здесь уже несколько лет и днем ранее, в воскресенье, весь день принимала клиентов одна. Под утро в полицию об исчезновении женщины сообщил сын - официально офис работает до 21:00, максимум в 23:00 Ирина должна быть уже дома. Но не пришла. И вот оказывается, что москвичка убита - на ее теле обнаружили несколько огнестрельных ранений. Просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Накануне вечером около 18:00 в помещение вошел мужчина - кепка на глаза, лицо закрывает медицинская маска. Буквально с порога направляет на Ирину пистолет и стреляет практически в упор. (Пистолет был с глушителем, выстрелов никто не слышал). Затем киллер без суеты отодвинул труп, около минуты рылся в шкафу и ушел ничего не взяв.

В чем мотив? Эксперты объясняли: на личную историю или месть это не похоже - слишком спокоен был убийца, действовал без эмоций, не спешил. Пытался ограбить? Но в сейф он даже не полез. Может, озлобленный клиент фирмы, который погряз в долгах? Но зачем тогда убивать обычную сотрудницу - непонятно...

Вечером в среду, 13 июля, стало известно, что подозреваемый задержан. (Его путь отследили по камерам видеонаблюдения). Как выяснилось, трое суток мужчина прятался на съемной квартире в ближнем Подмосоквье.

- В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Московского уголовного розыска местонахождение 46-летнего уроженца Ульяновской области, подозреваемого в совершении преступления, установлено, и он задержан на территории города Балашиха, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Поздним вечером среды мужчину доставили на допрос. Он заявил, что трудится на одном из столичных складов разнорабочим.

- Мужчина на самом деле оказался клиентом этой микрокредитной фирмы, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Но о мотивах рассказывает путано. Сказал, что взял крупную сумму денег (максимальная сумма быстрого кредита в этой фирме - 100 тысяч рублей, - Авт.), не смог вовремя заплатить, начали капать проценты, долг стал расти в прогрессии. По словам задержанного, в тот вечер он шел, чтобы «стереть следы моего кредита».

Откуда мужчина взял пистолет, сейчас выясняет следствие.

- Почему решил убить сотрудницу фирмы, которую даже не знал, задержанный объясняет пространно. По его словам, он испугался (хотя убивал, судя по записи с камер, уверенно, без суеты, - Авт.). Полез в шкаф. И якобы только в этот момент понял, что не имеет никакого представления, как он может стереть информацию о своем долге. Поэтому решил сбежать, пока его не поймали у тела мертвой женщины.

В ближайшее время будет решаться вопрос о направлении мужчины на психолого-психиатрическую экспертизу.

Kp.ru следит за развитием событий.