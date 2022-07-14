Обама сделал выговор личному врачу из-за Байдена

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

В США выходит книга, которую написал бывший лечащий врач трех американских президентов Ронни Джексон. Сейчас автор является членом Палаты представителей Конгресса США, а свой труд он назвал «Держать линию: вся жизнь для защиты демократии и американских ценностей».

Один из ключевых эпизодов книги – рассказ об электронном письме, которое получил Джексон от на тот момент уже бывшего американского президента Барака Обамы.

Послание поступило через 20 минут после того, как в своем Твиттере Джексон написал: «Помните тест на когнитивные способности, который я давал Трампу, тот, который он прошел? Похоже, кому-то еще может понадобиться пройти такой тест!!». Этот текст сопровождало видео, зафиксировавшее очередную оговорку Байдена.

В книге автор так вспоминает период предвыборной кампании 2020 года: «Байден снова появился на телевидении и делает сумасшедшие заявления; порой он явно не понимает – в каком штате он находится, за кого агитирует. То он говорит, что баллотируется в Сенат, то забывает, в каком штате ведет предвыборную кампанию… Все это продолжалось несколько месяцев и выглядело все хуже и хуже… А ведь Трамп никогда не делал сумасшедших заявлений, подобных тем, что Байден делает почти каждый день. Но люди скакали и кричали: «Трамп не подходит для того, чтобы быть президентом, ему нужно пройти тест на когнитивные способности».

Врач, наблюдавший за состоянием здоровья Буша-младшего, Обамы и Трампа, публикует в книге полный текст письма, полученного им от взволнованного его твитом Обамы:

- Я старался не комментировать вашу службу в администрации моего преемника, и я всегда высокого отзывался о вас и публично, и в частных разговорах. Вы всего хорошо служили мне и моей семье, и я считал вас не только прекрасным врачом, но и другом. – написал Джонсону Обама. – Но теперь я должен выразить свое разочарование в связи с тем дешевым выпадом, который вы сделали в отношении Джо Байдена в Твиттере. Это непрофессионально и не соответствует той должности, которую вы когда-то занимали. Это также является неуважением ко мне.

Джексон решил Обаме не отвечать, сообщает FoxNews.

Сейчас бывший президентский врач иронично замечает, что о психическом здоровье и когнитивных способностях Байдена в США говорят все, включая самые либеральные американские СМИ.