Министр обороны Израиля, встречая Байдена, попытался открыть бутылку зубами

Странное поведение 63-летнего главы Минобороны Израиля оказалось запечатлено на видео. Фото: YouTube

Курьезный случай произошел во время встречи президента США Джо Байдена, прибывшего с визитом в Израиль: присутствовавший на церемонии министр обороны страны Бени Ганц попытался открыть бутылку зубами.

Странное поведение 63-летнего главы Минобороны оказалось запечатлено на видео. Причем совершенно непонятно, для чего министр прибег к столь неординарному способу открытия, поскольку сидящая рядом с ним женщина откупорила свою бутылку руками и без видимых трудностей.

Израильский журналист Арье Канаф тут же прокомментировал произошедшее.

– Несколько интригующий маневр – Бени Ганц попытался открыть бутылку ртом и неясно, удалось ли ему это, – написал журналист в Twitter под видеороликом, запечатлевшим конфуз.

Еще более странным выглядит то, что, судя по записи, министр даже не пробовал откупорить бутылку руками, а наличие большого количества зрителей его нисколько не смутило.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором Байден, прибывший в тель-авивский международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, растерялся и огорошил сопровождающих вопросом: «Что я теперь делаю?». Правда, встречающие тут же сориентировались и буквально физически вернули «заблудшего» главу Белого дома на красную дорожку, проложенную от трапа самолета.