Билл Гейтс решил обеднеть

Согласно данным Forbes и Bloomberg, Билл Гейтс занимает четвертую строчку в списке богатейших людей планеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель и общественный деятель, миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил о своем намерении передать «почти все свои деньги» на благотворительность.

По словам основателя Microsoft, его состояние будет направлено в благотворительный фонд Билла и теперь уже бывшей его супруги Мелинды Гейтс.

– Я планирую отдать практически все свое состояние фонду. Я буду двигаться вниз и, в конечном итоге, покину список самых богатых людей мира, – сообщил миллиардер.

Впрочем, это вовсе не означает, что уже завтра Гейтс станет в очередь за социальным пособием. Согласно данным Forbes и Bloomberg, он занимает четвертую строчку в списке богатейших людей планеты с состоянием более $122 миллиардов.

В этом месяце предприниматель намерен перечислить в благотворительный фонд $20 миллиардов, а в дальнейшем планирует увеличить ежегодные взносы с $6 до $9 миллиардов, сообщает CNN.

Нетрудно подсчитать, что даже если состояние Гейтса не будет расти, то на то, чтобы потратить имеющиеся деньги с помощью фонда, у него уйдет более 10 лет. Так что заявление о желании отдать почти все – не более чем фигура речи.

По мнению Гейтса, в последнее время мир столкнулся с целым рядом проблем: пандемия коронавируса, конфликт на Украине, угроза мирового голода и прочее, но сам он по-прежнему настроен оптимистично и верит, что человечество сможет преодолеть все испытания и вернуться к нормальной жизни и прогрессу.