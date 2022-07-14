Американцы всё больше верят Путину

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Признание бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об участии в подготовке госпереворотов в разных странах вызвало негативную реакцию среди американских пользователей социальных сетей.

Болтон, бывший советником Дональда Трампа, разоткровенничался в разговоре с журналистом CNN и заявил, что подготовка государственных переворотов, в которых ему довелось принимать участие, требует «большого количества работы».

Слова экс-советника не прошли мимо ушей простых американцев и многие из них начали о чем-то догадываться.

– Какие могут быть интересы у США, чтобы свергать суверенные правительства? – написал один из пользователей Twitter.

– Достаточно посмотреть хотя бы на революцию на Майдане в Киеве, и внезапно действия, предпринятые Россией, предстают в совершенно новом свете, – поддержал его другой.

– Оказывается, Путин был прав во многих вещах, – сделал вывод еще один завсегдатай соцсетей.

Кроме того, среди пользователей завязалась полемика по поводу того, имеют ли право Соединенные Штаты вмешиваться в жизнь граждан других стран, и стоит ли самим американцам доверять собственным политикам, чьи заявления и поступки насквозь пропитаны ложью.

В Госдуме на слова Болтона тоже отреагировали, например, председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал их «фактическим сообщением о преступлении».