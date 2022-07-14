Тайный роман на первой "Фабрике звезд": в кого была влюблена Саша Савельева

Саша Савельева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Страшно представить, но популярному телепроекту "Фабрика звезд" в этом году исполняется 20 лет: первый выпуск шоу зрители увидели 13 октября 2002 года. Кроме концертов, на которых раз в неделю выгоняли одного из участников, в эфире ежедневно крутили будни "звездного дома". Там, в замкнутом пространстве, под камерами 24/7 два десятка молодых и талантливых ребят пели, танцевали, учились, мечтали, ругались и, конечно, влюблялись.

Одной из самых ярких пар проекта могли стать Саша Савельева, которая впоследствии попала в группу "Фабрика", и Александр Асташенок - его знают по группе "Корни". Об их возможном романе шептались все три месяца пребывания в "звездном доме": Асташенок оказывал Савельевой знаки внимания, на концертах они всегда сидели близко друг к другу, а камеры то и дело ловили их влюбленные взгляды. По слухам, пара действительно начала встречаться на "Фабрике звезд", однако ни он, ни она о своих отношениях никогда не откровенничали.

Саша Савельева и Александр Асташенок в 2007 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

И лишь сейчас, спустя 20 лет, теперь уже счастливая жена и мама Саша Савельева решила прервать молчание. О своей симпатии певица рассказала телеведущей Яне Чуриковой, которая в свое время вела телепроект, а к нынешнему юбилею подготовила серию выпусков на YouTube "Фабрика с Яной Чу".

- На "Фабрике звезд" мне нравился Асташенок, - призналась Саша в новом выпуске, анонс которого появился в Сети. Насколько серьезным было это чувство, зрители смогут узнать уже скоро.

Между тем, после выпуска из "звездного дома" и Асташенок, и Савельева несколько лет состояли в продюсерском центре Игоря Матвиенко, много гастролировали вместе. Однако, в личной жизни их пути разошлись.Первым свадьбу сыграл Александр: в 2004 году он женился на экс-директоре "Корней" Елене Венгржиновской, которая на 14 лет старше знаменитого супруга. А Саша Савельева вышла замуж в 2010 году за актера Кирилла Сафронова.

Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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