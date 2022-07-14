ФСБ показала серию арестов террористов в России

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Сотрудники Федеральной службой безопасности России провели скоординированные оперативно-разыскные мероприятия на территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей и задержали пятерых граждан России. Задержанные оказались пособниками международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), в настоящее время действующей на территории Сирии.

- По указанию эмиссаров МТО задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

Полученные деньги под видом благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики, - прокомментировали кадры задержаний в ФСБ России.

В квартирах задержанных оперативники и следователи обнаружили и изъяли средства коммуникаций, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

- Следственными органами в отношении указанных лиц возбуждены и расследуются уголовные дела за содействие террористической деятельности, - отметили в ФСБ России.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются: следователи изучают окружения задержанных бандитов.