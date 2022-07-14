Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика14 июля 2022 7:10

ФСБ показала серию арестов террористов в России

По указанию эмиссаров международной террористической организации задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств в Сирию
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службой безопасности России провели скоординированные оперативно-разыскные мероприятия на территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей и задержали пятерых граждан России. Задержанные оказались пособниками международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), в настоящее время действующей на территории Сирии.

- По указанию эмиссаров МТО задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

Полученные деньги под видом благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики, - прокомментировали кадры задержаний в ФСБ России.

В квартирах задержанных оперативники и следователи обнаружили и изъяли средства коммуникаций, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

- Следственными органами в отношении указанных лиц возбуждены и расследуются уголовные дела за содействие террористической деятельности, - отметили в ФСБ России.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются: следователи изучают окружения задержанных бандитов.

Армия и безопасностьКАРТИНА ДНЯ