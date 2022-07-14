Обнищавшая Дана Борисова попросила россиян скинуться ей по 100 рублей

Телеведущая Дана Борисова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С уходом развлекательных передач на федеральных каналах - сначала в вынужденный простой из-за событий на Украине, затем на летние каникулы - огромная толпа народу осталась без работы. И речь не про операторов, звукорежиссеров и телеведущих. Больше всех пострадали массовка и так называемые эксперты, которые дерут горло в студии, перекрикивая друг друга: у них-то "отпуск" неоплачиваемый.

Одна из таких экспертов - вездесущая Дана Борисова, которая на ток-шоу ходила как к себе домой. Алкоголизм, криминал, измены и разводы - что бы ни обсуждали, Дана тут как тут. Кричит, зарабатывает: гонорары "крикунов" исчисляются десятками тысяч рублей за один выпуск. Но эти золотые деньки остались в прошлом.

- Ребят, просить неловко. Впервые так делаю, - обратилась Борисова к своей полумиллионной армии подписчиков в экстремистских соцсетях, крупным шрифтов указав номер банковской карты. - Есть есть возможность, скиньте элементарно по 100 рублей, буду благодарна. Ну никак не вывожу, съемок не будет до сентября...

К беде Даны народ не остался равнодушен: некогда популярную ведущую программы "Армейский магазин" забросали сотнями гневных комментариев. Мол, не стыдно ли тебе, красна девица, у народа денег просить? А что, работать в 46 лет не пробовала? Кассиршей в "Пятерочке" уже не комильфо?

Впрочем, были и те, кто щедро отсыпал Дане денег.

- Всем спасибо за помощь! У меня есть друзья, есть поддержка, и я могу на вас рассчитывать, - спустя сутки сборов отчиталась экс-ведущая и тут же ответила злопыхателям. - Учить и воспитывать меня не надо. Я эти деньги взяла не на косметику, не на новое платьице. Нужна была помощь - я не постеснялась и попросила!

Кстати, эту акцию Дана Борисова назвала "отличным тестом на жмотство": мол, ни один (!) из знакомых и "так называемых друзей" не прислал ей денег. Звезда ток-шоу так оскорбилась, что провела зачистку в соцсетях, отписавшись от жадин.