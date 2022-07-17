Как получить статус беженца, поступить в российский вуз и восстановить документы: в ЛНР заработала "горячая линия"

Опытные юристы бесплатно проконсультируют или направят запрос в аппарат уполномоченного по правам человека в республике Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Луганской народной республике заработала "горячая линия" для граждан ЛНР, которые оказались в тяжелой ситуации. Волонтеры, которые помогают жителям Донбасса, часто сталкиваются с совершенно разными вопросами - от бытовых до юридических. Многих волнует как оформить документы, начать получать пенсию или медицинскую помощь. Часто волонтеры не могут дать ответы. Поэтому и была создана "горячая линия".

"Мы (с Уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой - прим. ред. ) обсудили и решили, что самый эффективный инструмент решения этой проблемы – это горячая линия, потому что многие не могут приехать в город Луганск и получить очную консультацию или вообще обратиться к юристам. Им проще взять телефон, позвонить, и опытные, профессиональные юристы дадут им консультации: какие документы собрать, куда обратиться", - рассказала Марина Зубова, президент и учредитель благотворительного фонда "Гольфстрим".

Волонтеры и омбудсмен взаимодействуют уже несколько месяцев. Благодаря заключенному ими соглашению жители республики могут получить бесплатную консультацию квалифицированных юристов и адвокатов ЛНР, а если вопросы относятся к компетенции Уполномоченного, они направляются в аппарат для рассмотрения.

Телефон "Горячей линии": +38 072 520 5795

Электронная почта: TerraLex2022@yandex.ru

Телеграмм-канал: https://t.me/+ZxfJE4IG-Dw4MmUy

Примеры вопросов, на которые отвечают юристы "Горячей линии":

- Что делать, если не осталось никаких документов (потерял/сгорели/украли)?

- Как переоформить и получать пенсию беженцам?

- Куда обратиться для получения медицинской помощи?

- Где получить/приобрести жизненно важные медикаменты?

- Где получить гуманитарную помощь?

- Как поступить в российский университет?

- Какие документы нужны, чтобы получить статус беженца в России?

- Как получить и поменять автомобильные права?

- Где получить помощь в трудоустройстве и какие права на работу в России у граждан ЛНР?

- Как правильно оформить документы для въезда на территорию России?

"Если у людей что-то не получится, они могут заново обратиться на горячую линию и получить дальнейшую консультацию. Я хочу сделать акцент, что данная горячая линия рассчитана на оказание социально-правовой помощи гражданам", — добавила Марина Зубова.

СПРАВКА

Благотворительный фонд "Гольфстрим" помогает людям уже 11 лет. Сейчас волонтеры регулярно доставляют в ЛНР гуманитарные грузы, оказывает адресную и системную помощь взрослым и детям, ремонтирует здания для Дома престарелых в Свердловске и реализует программу правовой и просветительской поддержки общественных организаций.