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Политика14 июля 2022 8:39

Мать 12 детей из Харьковской области рассказала, как её спасали российские военные

Женщина получила перелом ноги при обстреле украинских националистов, что уничтожили ее дом
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Жилище многодетной матери серьезно пострадало – снаряд ВСУ попал прямо в дом.

Жилище многодетной матери серьезно пострадало – снаряд ВСУ попал прямо в дом.

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие доставили более 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции.

Жители поселков рассказали журналистам, как им помогают военнослужащие.

«У меня в семье 12 детей. Меня ударило взрывной волной. Был перелом ноги. Медицина не работала. Мы жили в подвале с детьми, тогда было на улице -17 градусов. Стояли военные ребята, русские. Они сами пришли, помогли нам продуктами питания, фактически спасли, потому что даже 10 дней в подвале прожить в холоде было нелегко. Оказали мне помощь: обследовали меня, нашли перелом, помогли с медициной и продуктами. Потом нам включили свет, дали стиральную машинку, и сейчас помогают. Никто их не просил, русских, они сами проявляют инициативу. Помогают детям, и тем кто нуждается в медицинской помощи. … Спасибо вам!», - рассказала Татьяна.

В Минобороны отметили, что Татьяна Рудольфовна – мать 12 детей, из которых есть как ее родные, так и усыновленные и удочеренные еще в 2018 году мальчики и девочки. Ее жилище пострадало – снаряд ВСУ попал прямо в дом, от чего Татьяну откинуло взрывной волной, и она получила травму – перелом ноги. Конвои с гуманитарной помощью в города и села Харьковской области приходят еженедельно. Люди ждут их с самого утра, чтобы как можно раньше начать разгрузку.

«Гуманитарка поступает жителям Харьковской области со всей России. И не только от крупных предприятий. Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Наименования могут меняться раз от раза, в зависимости от потребностей населения. Однако, неизменно более трети всех поставок занимает мука. Сегодня это, без преувеличения, самый востребованный продукт», - комментируют кадры в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что из той муки, которую привозят гуманитарные конвои, в городах и селах выпекают хлеб. В частности, здесь пекут по 800 буханок в сутки. Чтобы было понятно, сколько это: здесь 12 коробок, это 240 штук. А за день пекут в три раза больше.

Первыми гуманитарные грузы получают медицинские стационарные больницы.

«У нас сейчас ассортимент продуктов очень широкий. Гораздо больше и лучше. Потому что был перечень очень ограничен. Сейчас у нас ассортимент круп всевозможный, который только может быть. Поэтому больные все довольны. И у нас увеличились нормы. ... У нас появилась гречка, у нас ее не было больным каждый день. Сейчас больные все, у нас они были только на 9 стол и на диету. Сейчас у нас появилось пшено, спагетти. У нас никогда его вообще не было даже, сейчас у нас спагетти, тушенка …», - рассказала российским журналистам шеф-повар больницы Светлана.

На складах больницы, есть практически все то же, что и в аптеках: витамины, несложные обезболивающие, антибиотики, препараты от простуды. Также здесь есть и специфичные препараты для людей с заболеваниями щитовидной железы и для диабетиков.

Вместе с продуктами и медикаментами выдают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьники получают канцелярские принадлежности и развивающие книги. Дети готовятся идти в школы.

«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится, и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», - отмечают в военном ведомстве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

При проведении специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Запорожской области росгвардейцы обнаружили в доме действующего военнослужащего ВСУ тщательно замаскированную подпольную мастерскую по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

Спецназовцы Росгвардии изъяли два ручных противотанковых гранатомета, два выстрела ПТУР, снаряды различного калибра, 3 охотничьих ружья, 23 гранаты, более 12,5 тысячи патронов к стрелковому оружию, 5 килограммов пороха и военное обмундирование ВСУ. Ранее оружие из этой подпольной мастерской поступало в Россию.

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