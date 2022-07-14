Мать 12 детей из Харьковской области рассказала, как её спасали российские военные

Жилище многодетной матери серьезно пострадало – снаряд ВСУ попал прямо в дом. Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие доставили более 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции.

Жители поселков рассказали журналистам, как им помогают военнослужащие.

«У меня в семье 12 детей. Меня ударило взрывной волной. Был перелом ноги. Медицина не работала. Мы жили в подвале с детьми, тогда было на улице -17 градусов. Стояли военные ребята, русские. Они сами пришли, помогли нам продуктами питания, фактически спасли, потому что даже 10 дней в подвале прожить в холоде было нелегко. Оказали мне помощь: обследовали меня, нашли перелом, помогли с медициной и продуктами. Потом нам включили свет, дали стиральную машинку, и сейчас помогают. Никто их не просил, русских, они сами проявляют инициативу. Помогают детям, и тем кто нуждается в медицинской помощи. … Спасибо вам!», - рассказала Татьяна.

В Минобороны отметили, что Татьяна Рудольфовна – мать 12 детей, из которых есть как ее родные, так и усыновленные и удочеренные еще в 2018 году мальчики и девочки. Ее жилище пострадало – снаряд ВСУ попал прямо в дом, от чего Татьяну откинуло взрывной волной, и она получила травму – перелом ноги. Конвои с гуманитарной помощью в города и села Харьковской области приходят еженедельно. Люди ждут их с самого утра, чтобы как можно раньше начать разгрузку.

«Гуманитарка поступает жителям Харьковской области со всей России. И не только от крупных предприятий. Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Наименования могут меняться раз от раза, в зависимости от потребностей населения. Однако, неизменно более трети всех поставок занимает мука. Сегодня это, без преувеличения, самый востребованный продукт», - комментируют кадры в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что из той муки, которую привозят гуманитарные конвои, в городах и селах выпекают хлеб. В частности, здесь пекут по 800 буханок в сутки. Чтобы было понятно, сколько это: здесь 12 коробок, это 240 штук. А за день пекут в три раза больше.

Первыми гуманитарные грузы получают медицинские стационарные больницы.

«У нас сейчас ассортимент продуктов очень широкий. Гораздо больше и лучше. Потому что был перечень очень ограничен. Сейчас у нас ассортимент круп всевозможный, который только может быть. Поэтому больные все довольны. И у нас увеличились нормы. ... У нас появилась гречка, у нас ее не было больным каждый день. Сейчас больные все, у нас они были только на 9 стол и на диету. Сейчас у нас появилось пшено, спагетти. У нас никогда его вообще не было даже, сейчас у нас спагетти, тушенка …», - рассказала российским журналистам шеф-повар больницы Светлана.

На складах больницы, есть практически все то же, что и в аптеках: витамины, несложные обезболивающие, антибиотики, препараты от простуды. Также здесь есть и специфичные препараты для людей с заболеваниями щитовидной железы и для диабетиков.

Вместе с продуктами и медикаментами выдают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьники получают канцелярские принадлежности и развивающие книги. Дети готовятся идти в школы.

«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится, и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», - отмечают в военном ведомстве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

При проведении специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Запорожской области росгвардейцы обнаружили в доме действующего военнослужащего ВСУ тщательно замаскированную подпольную мастерскую по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

Спецназовцы Росгвардии изъяли два ручных противотанковых гранатомета, два выстрела ПТУР, снаряды различного калибра, 3 охотничьих ружья, 23 гранаты, более 12,5 тысячи патронов к стрелковому оружию, 5 килограммов пороха и военное обмундирование ВСУ. Ранее оружие из этой подпольной мастерской поступало в Россию.