"Я не бездельница!": затравленная за попрошайничество Дана Борисова объяснила, почему не идет работать

Дана Борисова попросила подписчиков в соцсетях перевести ей по 100 рублей из-за тяжелой финансовой ситуации. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о том, что Дана Борисова просит народ перевести ей по 100 рублей из-за тяжелой финансовой ситуации, подняла настоящую бурю в соцсетях. Деньги телеведущей достаются нелегко: ее и стыдят, и костерят, и отправляют работать кассиром в "Пятерочку"... А кстати, почему бы звезде "Армейского магазина" действительно не устроиться на работу? Этот и другие любопытные вопросы сайт kp.ru задал Дане лично.

- Ой, не будет никаких сенсаций! Ну попросила и попросила, - попробовала откреститься от разговора знаменитая блондинка, но мы были настойчивы.

- Дана, страна интересуется: а как насчет поработать?

- Я работаю и делаю это с удовольствием! Уже 3,5 года я работаю в агентстве новостей в Санкт-Петербурге: числюсь в штате, получаю зарплату. Два-три раза в месяц мотаюсь из Москвы зимой и летом, при любой погоде, чтобы записывать собственную программу. Но с началом спецоперации мой работодатель перешел целиком на политическую повестку. И мою программу заморозили. Я не одна в такой ситуации: массу ток-шоу закрыли, газет, журналов. У меня соседка раньше Собчак красила, сейчас сидит без работы. Да мы пандемию легче пережили. Но я при этом не жалуюсь.

- Но денег-то попросили.

- Во-первых, я же не всю страну просила скинуть мне по 100 рублей. Просто сказала своим подписчикам: так и так, в этом месяце не вывожу. И сделала очень много интересных выводов. Думаете, из друзей так называемых кто-нибудь откликнулся? Не буду называть имена, но есть друзья из шоу-бизнеса, для которых я многое сделала. Известные персонажи. Из таких вот друзей мне написали только Алиса Вокс (экс-солистка "Ленинграда") и девочка шеф-редактор с телевидения. Просто без разговоров скинули по 2000 рублей: "Дан, все нормально?". А те, кто с синими галочками (специальная метка для подтвержденных аккаунтов знаменитостей в соцсетях. - Ред.) был на меня подписан, даже не отреагировали. Ау, я попросила 100 рублей - ну скиньте вы 100 рублей без разговоров! Нет же. Вот такая дружба. На фиг от всех поотписывалась и даже общаться больше не буду.

Дана Борисова о неожиданном поступке: "Просто была необходимость в небольшой сумме". Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Много вы заработали?

- Я заработала не миллионы - собрала 25 тысяч рублей. Этой суммы как раз хватает на то, что мне было необходимо. Многие присылали по семь, по десять рублей - да, вот такие вот денежки. Но такие хорошие слова писали - я тронута до глубины души!

Я не понимаю, а почему надо стесняться, когда нет работы? У меня нет работы не потому, что я бездельница. Я работаю с 14 лет, у меня две трудовые книжки исписаны мелким почерком - не каждый может этим похвастаться. Я не тунеядка! Я люблю свою работу. А в поле я работать, конечно, не пойду, потому что у меня высшее образование. И еще я верю, что с сентября начнется новый сезон, и все у нас будет в порядке.

- Дана, а на что деньги-то собирали? Говорили, не на платье, не на косметику. Может, на здоровье?

- Нет, со здоровьем это не связано. Просто была необходимость в небольшой сумме. Заодно захотела проверить, могу я рассчитывать на поддержку или нет. Я не пытаюсь делать вид, что ничего не происходит. Пока кто-то стесняется, я обо всем говорю открыто. Нужна помощь - попросила, что в этом такого. Когда мне нужна была помощь с зависимостью (от запрещенных препаратов. - Ред.) я тоже просила - и осталась жива. Что позорного я сделала? Я никогда всем не нравилась. Да я и не обязана.