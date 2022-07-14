Определены финалисты форума «Сильные идеи для нового времени»

Авторы идей из топ-листа примут участие в двухдневном очном форуме, который состоится 19-20 июля в Москве

Члены бюро экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) утвердили список финалистов форума «Сильные идеи для нового времени» - 104 инициативы. Авторы идей из топ-листа примут участие в двухдневном очном форуме, который состоится 19-20 июля в Москве. Организаторами мероприятия являются АСИ и Фонд Росконгресс.

Как отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков: «Очная встреча представителей институтов развития с авторами идей из топ-листа с руководством субъектов Российской Федерации и страны поможет скорейшей реализации этих идей, а технологическое решение крауд-платформы Фонда Росконгресс ideas.roscongress.org, которая собрала более 19000 идей в течение двух месяцев, показывает, что есть эффективный инструмент организации на регулярной основе диалога между гражданским обществом и властью для обмена идеями в любой сфере жизни, которые способствуют реализации целей национального развития».

В первый день мероприятия на территории Центра международной торговли пройдут питчинги и панельные сессии по семи трекам форума: «Национальная кадровая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная социальная инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов» и «Открытый разговор». К участию в форуме приглашаются лидеры из топ-200, а также авторы идей, проявивших себя на питчингах во время ПМЭФ-22 и образовательного интенсива «Архипелаг-2022». Кроме этого, приглашаются лидеры идей, поддерживаемых региональными органами власти и партнёрскими организациями. Пленарное заседание состоится 20 июля на территории ГЭС-2, в здании бывшей городской электростанции. Там презентуют идеи, которые должны внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года.

Председательствующий на заседании бюро экспертного совета вице-президент по развитию сообщества и коммуникациям Сколковского института науки и технологий Алексей Ситников отметил, что все представленные на оценку бюро идеи заслуживают особого внимания со стороны партнеров форума.

«Отмечу проекты, связанные с отслеживанием траектории развития человека от школы до пенсии. Было несколько попыток сделать что-то целостное, но единой стройной системы не было. Среди проектов форума как раз такие есть. Они нацелены не просто на профориентацию, а именно на подготовку, отслеживание, ведение и оценку ценности человека на рынке труда. Это для людей важно, в том числе для понимания перспективы карьерного продвижения. Также запомнились идеи, связанные с выбором первой профессии для школьников, поиском места работы для людей с ОВЗ, «Атлас удаленных профессий» - тут речь про новый тренд работы в онлайне, который надо структурировать и регламентировать», — сказал Алексей Ситников.

Из трека Национальной социальной инициативы в топ вошли 30 идей. Например, идея по созданию мобильного приложения КАРДИОНЕТ - оно помогает ускорить транспортировку пациентов в больницы и заблаговременно информирует медперсонал об их прибытии; «Моя доступная страна» - информационная система по оценке доступности и развитию инфраструктуры для людей с инвалидностью; инициатива удалённого контроля витальных показателей одиноких и одиноко проживающих пожилых и инвалидов, а также цифровой помощник учителя русского языка поликультурной школы - «Вместе целая страна».

Из других четырех направлений в топ попало по 14 идей, из трека Предпринимательство – 15, из трека «Открытый разговор» – 3.

В направлении Национальной технологической инициативы — это, в том числе платформа «Восток» по вовлечению школьников в техническое творчество в опоре на технологическую составляющую и идея создания авиакомпании с парком беспилотных авиационных систем (БАС) для выполнения коммерческих воздушных перевозок грузов и почты.

Национальная кадровая инициатива (также 14 идей из ста) представлена в топе, например, идеями «Заработай вместе» — сервис создания рынка прозрачных инвестиций в карьеру граждан, «Карта цифрового будущего», инженерно-инновационная экосистема для инноваторов «АСКОН-экосистема» и «Uber» для преподавателей-практиков. Национальная экологическая инициатива (НЭИ) — системой для автоматизированного мониторинга и прогнозирования паводковой обстановки.

От направлений «Развитие регионов» и «Предпринимательство» в топ попали, к примеру, инициатива создания межрегиональных центров детской хирургии (МРЦ), проект по повышению привлекательности отечественных брендов и развитию импортозамещения в сегменте детских игрушек, создание скоростной железнодорожной магистрали «Казань — Ульяновск — Самара», 5D-принтер для печати промышленных запчастей, а также акционирование компаний МСП.

В треке «Открытый разговор» представлена, например, инициатива создания единой ветеринарной информационной системы «Электронный Айболит». Через нее можно будет вести учет бездомных и домашних питомцев, повысить качество медицинского обслуживания животных, а также улучшить биологическую безопасность страны.

Помимо основного перечня финалистов форума, отобранного экспертным сообществом, сейчас формируется дополнительный топ-лист из идей, поддержанных партнерскими организациями Агентства, региональными органами власти, а также экспертами из федеральных органов власти.