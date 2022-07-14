По синей дорожке VK Fest пройдут ANNA ASTI, Ольга Бузова, Лолита и другие звёзды

Вместе с Настей Ивлеевой и звёздными ведущими артисты будут общаться с гостями фестиваля, много шутить и участвовать в активностях

Впервые за всю историю VK Fest на фестивале появится синяя дорожка: как и по знаменитой красной, перед началом каждого фестивального дня по синей дорожке в Парке Горького будут проходить выступающие артисты и приглашённые звёзды. Среди них ANNA ASTI, DABRO, GAYAZOV$ BROTHER$, Лолита & Коста Лакоста, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Ольга Серябкина и Полина Гагарина. Встречать знаменитостей будут известные ведущие: Алла Михеева, Илья Соболев, Ида Галич и Настя Ивлеева.

Атмосфера синей дорожки будет летней, расслабленной и уютной — как и атмосфера всего VK Fest. Например, наряды останутся нестандартными, но всё же не вечерними. Звёзды и ведущие будут много шутить и общаться с поклонниками, исполнять свои песни, а также поучаствуют в различных активностях вместе с посетителями фестиваля. Репортаж событий синей дорожки можно будет посмотреть на телеканале МУЗ-ТВ и в официальном сообществе VK Fest.

В конце мая VK Fest представил список из более чем 35 популярных блогеров, которые встретятся со своими подписчиками в рамках фестиваля. Среди них оказались Лиза Анохина, Лина Подлужная, Некоглай, Саша Монтаг, Сеня и Абрикоса и другие интернет-звезды. Пообщаться с кумирами гости смогут в традиционной для VK Fest зоне «Блогеры».

Фестиваль пройдёт с 23 по 24 июля при поддержке организационного партнёра Радио Record и состоится сразу в трёх городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи) — вход в Сириусе свободный, но можно приобрести билеты в Ложу и расположиться на многоуровневым подиуме с отличным видом на сцену и отдельным баром. Билеты на фестиваль в Москве и Петербурге доступны на vk.cc/tickets.