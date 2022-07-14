Губернатор Ленинградской области: «У нас выстроилась очередь из желающих поехать на Донбасс. Некоторые даже обиделись, что не первые»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в студии радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, в редакцию «Комсомолки» Александр Юрьевич приехал прямо из Кремля. Там ему была вручена почетная грамота президента. Владимир Путин отметил вклад нашего гостя в «создание объектов культурного наследия и сохранение памяти защитников Отечества». Стоит отметить, что эта награда вручена в преддверии большого праздника - уже совсем скоро область отметит свое 95-летие. С этого мам и начали наш разговор.

ХОРОШАЯ ВЛАСТЬ - КОТОРУЮ НЕ ВСПОМИНАЮТ

- Александр Юрьевич, поздравляем вас с заслуженной наградой и наступающим юбилеем вашего региона. Но ведь у вас тоже юбилей - вы руководите Ленинградской областью уже 10 лет. Сравните область, в которую вы пришли, с тем, что есть сейчас.

- Конечно, она стала другой. Что-то у нас уже на уровне лучших российских стандартов, где-то есть проблемные вопросы. Наверное, самое главное достижение, что Ленинградская область стала регионом, где хочется жить. В 2012 году у нас проживало 1 миллион 670 тысяч человек, а сегодня больше 2 миллионов. Это не только за счет своих жителей (у нас не самая высокая рождаемость в стране), а в основном за счет тех, кто приезжают из других регионов. А ведь туда, где плохо, жить не едут.

- Какую оценку вы себе поставите за эти 10 лет?

- Твердая четверка. Я вообще самоед - каждый вечер прихожу домой и анализирую, что я сделал за день. И всегда себя критикую. Ни разу в жизни себе не поставил отличную оценку.

Мы начинали работать с лозунгом «Ленинградская область – территория успешных инвестиций». За 10 лет мы привлекли более 4 триллионов - такое только азиатские страны, которые растут как на дрожжах, могут сделать. Но мы поменяли лозунг – «От инвестиций в экономику к инвестиции в человека». Потому что цифры - это хорошо, но за ними мы не всегда видим людей. Что человеку с того, что валовый региональный продукт большой, но он этого не чувствует? Так что мы переориентировались на человека.

Встреча с активистами команды 47. Фото: Сергей ВДОВИН/Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

- А если посмотреть в будущее - лет на 5. Что должно произойти, чтобы вы себе пятерку поставили?

- Должен появиться новый реальный лозунг: «Область, в которой хочется жить». Пятерка будет, если наши жители будут говорить: «Мы живем в Ленинградской области, это крутой регион». Если молодые ребята, которые едут учиться в Москву, в Санкт-Петербург или на заработки, будут стремиться вернуться.

Я всегда говорю, мы будем тогда хорошей властью, когда наши люди про нас не будут вспоминать. Ведь когда начинают вспоминать про нас? Когда проблемы с безопасностью, с коммуналкой, транспорт плохо работает, вода плохая, крыша течет… А если все хорошо, то об этом и не думают.

ИНОСТРАНЦЫ ОБЕЩАЮТ, НО НЕ УХОДЯТ

- У вас в области много предприятий, которые ориентированы на экспорт, или зарубежных компаний. Как они себя под санкциями чувствуют?

- Честно? Непросто. Хотя сейчас модно немного приукрашивать, шашку наголо: «Всех порубаем в капусту, прорвемся». Нет, непросто. Хотя по цифрам вроде все спокойно. За первые полгода у нас доходная часть бюджета выросла на 24 миллиарда. Но у нас больше 800 предприятий с участием иностранного капитала, которые реально влияют на нашу экономику. Это крупные компании - Philip Morris, Nokian Tyres, Schneider Electric… Конечно, мы находимся в напряжении. Но!

Хорошо, что они говорят громко, но поступают размеренно, медленно и тихо. Сегодня политические лозунги еще не означают хлопанье дверью. Об уходе говорят, но по факту его не происходит. Это важно.

Сегодня у нас идет процесс плавного перехода управления от головных иностранных компаний либо к менеджменту, либо продают дружественным российским структурам, либо просто меняется юридическое лицо.

У некоторых наших компаний сложностей больше. Даже тех, кто вроде как работал на стопроцентном импортозамещении. На слуху Тихвинский вагоностроительный завод - . 7,5 тысяч человек, градообразующее предприятие. Вроде все делаем сами, кроме одного – смазка и вкладыши для подшипников к новым вагонам. Поставляли из Америки. Завод остановился. Но уже проще вопрос решили - рассчитываем, что в августе начнут работать.

Что интересно, американские компании ведут себя даже более взвешенно, чем европейские. А из европейских, наиболее нервно, даже истерично ведут себя финны, хотя последнее десятилетие зарабатывали неплохие деньги, работая у нас, и продавая продукцию по всему миру.

Древо Жизни. Фото: Сергей ВДОВИН/Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

У НАС ОЧЕРЕДЬ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОМОЧЬ ДОНБАССУ

- Еще одна больная тема – Донбасс. Российские регионы очень активно включились в помощь. Ленинградская область взяла шефство над Енакиево. Чем вы там занимаетесь и какие первоочередные задачи?

- Нас там ждали, в нас там верят. Был у меня один разговор: едем по городу, я смотрю, бабульки на скамеечке сидят. Выхожу: «Здравствуйте. Я Александр, губернатор Ленинградской области». Ленинградская область для них – сразу хороший звук. «Мы тут к вам приехали надолго». Меня одна бабуля поправляет: «Нет, сынок, не надолго – навсегда». Навсегда. Конечно, навсегда.

Первое, что мы сделали - мы привезли туда целый санитарный поезд. И маммограф на колесах, и томограф, и рентген, и лаборатория крови, поликлиника. И свою бригаду врачей. Тех, у кого были серьезные заболевания, сразу в списки на лечение либо у нас в области, либо в Санкт-Петербурге.

Второе. Стали латать дороги. Сейчас уже перегнали туда асфальтобетонный завод. Начали ревизию энергооборудования, завозим трубы - надо менять шесть километров трубы центральной водоводной системы.

Еще в Енакиево есть трамвайный парк. Самому молодому трамваю - 40 лет. Огромное спасибо Александру Дмитриевичу Беглову, моему соседу в Санкт-Петербурге, нам передали часть трамваев, чтобы мы могли хотя бы 10-12-летними трамваями заменить их совсем старые

А общем, работы много - ставим современное оборудование на хлебозавод, начинаем ремонты школ. Постепенно, шаг за шагом.

Фото: Сергей ВДОВИН/Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

- Слушайте, это дорого, это требует много сил. А как к этому относятся жители Ленинградской области?

- По-разному.

- Обижаются?

- Слава богу нет никого, кто относился бы со злом. Но говорят: «А вот у нас в новостройках не хватает детских садов, будете сейчас туда вкладывать, лучше нам постройте». Но в таких случая я говорю так: «Дорогие мои, мы за 8 лет в Ленинградской области построили 103 новых детских садика. А там за восемь лет разбомбили три детских садика. Давайте мы из своих 103 тремя поделимся». Но, конечно, большинство за. Даже неловкая ситуация была: думал, раз там непростая ситуация, небезопасно, отправлю туда тех подчиненных, кто провинился. Только объявил - добровольцев нет отбоя. Некоторые даже обижаются, что их не включили в первую группу.

Но у меня условие: никто туда туристом не едет. Хочешь ехать, как представитель комитета, - за тобой должна быть один или два грузовика. Если ты председатель комитета по здравоохранению - медицинское оборудование, лекарства; председатель комитета по энергетике – кабели, оборудование для ремонта подстанций; если ты комитет по ЖКХ – это трубы, запорная арматура, насосы и т.д. И все стараются, причем не за счет бюджета, а работают с крупным бизнесом.

Орешек. Фото: Сергей ВДОВИН/Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

НИ ДНЯ БЕЗ ФЕСТИВАЛЯ ИЛИ ЭКСКУРСИИ

- Сегодня в условиях санкций на первые места выходит тема туризма. Люди переключаются на внутренний рынок. Все хорошо знают Кубань, Алтай, Калининградскую область. Ленинградская область не так популярна.

- Но по итогам прошлого года мы вошли в пятерку регионов по туристической привлекательности. Конечно, в том числе и благодаря Санкт-Петербургу, но и у нас есть где отдохнуть и как отдохнуть.

Мы в числе лидеров регионов по событийному туризму - у нас с апреля по октябрь больше 200 значимых мероприятий. Смотрите: в следующие выходные - мотофестиваль «Балтик ралли» в Выборге, потом - фестиваль «Дым над водой» в Рощино, затем - фестиваль к 95-летию Ленинградской области в Сосновом Бору. И так далее. У нас все время есть какая-то движуха.

Хочешь исторический туризм – пожалуйста: Гатчина, Ивангород, Выборг, Приозерск, Тихвин. Хочешь паломнический туризм – у нас 11 монастырей. Хочешь туризм экологический – реки, озера на любой вкус. Скалолазание – озеро Ястребиное. Нужны байдарки - Вуокса. Рыбалка в озерах, быт в старых деревнях, храмы, которые старше Кижей… Да хоть трофи по болотам на вездеходах. И все забито. Места найти непросто.

Субботник в Выборге. Фото: Сергей ВДОВИН/Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

- Экотуризм сейчас в моде.

- На днях был в Приозерском районе, открыл для себя новое место – «Шишки на Лампушке» - это зоопарк по площади в три раза больше, чем Ленинградский. Животных там тоже больше. Сделали ребята-частники, энтузиасты. Один из организаторов так любит животных, что он заходит в клетку с полярными волками, медведем или рысями, и они к нему ластятся. Он их собирает по всей стране брошенных, покалеченных, выхаживает. Что важно - я был там в будний день, но детей полный зоопарк. Родители. Пожилые люди. И такая хорошая душевная атмосфера.

Мы еще хотим там возродить фестиваль, посвященный Владимиру Высоцкому. Фестиваль бардовской песни, но так, чтобы барды играли и пели под сопровождение симфонического оркестра. Уверен, будет очень интересно.

УДАРИМ ДОБРОМ ПО ЮБИЛЕЮ

- Но это будет потом. А сейчас? Впереди юбилей - 95 лет. Как будете отмечать?

- В этом году у нас девиз - «Энергия наших дел». То есть, мы как бы подводим итог развития области за 95 лет. В Сосновом Бору в день праздника будет открыт суперсовременный детский сад с футуристическим дизайном, начинаем строить ледовую арену. Где-то мы строим школу, где-то детский сад, где-то спортивный комплекс. То есть, каждый город задействован в этой программе.

Этот тот год мы объявили годом «Команды 47» - это наше общественное движение. Люди делают добрые дела. Вот недавно взяли в команду женщину, которая для малообеспеченных и для сирот взяла носочки и варежки. А сейчас уже целая группа людей, кто ее поддерживает - они вяжут, в том числе, для наших ребят, кто принимает участие в спецоперации.

Или, например, у нас мужики, создали общественное движение «Сухая попка». В больницах, когда попадают дети-сироты, им не всегда хватает памперсов, пеленок, так они детям из детских домов, младенцам, малообеспеченным семьям покупают памперсы и разовые пеленки.

Еще одно движение сейчас активно развивается - его поднял парень-энтузиаст из Сланцев. Ребята занимаются спортивным бегом или ходьбой, а у них за спинами большие мешки, куда они собирают мусор. Каждые выходные они разрабатывают новые тропы, тренируются там и собирают мусор. У нас интересная область, у нас очень интересные жители. Неравнодушные.