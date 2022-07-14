Здоровье на дом: почему стоит перейти на онлайн-заказы лекарств

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Героине спецпроекта «Комсомольской правды» Марине в этом году исполнилось 52 года, и ее более молодые коллеги уверены, что люди «в таком возрасте» проводит свободное время только в поликлиниках и аптеках. С возрастом здоровью и правда приходится уделять все больше внимания, но вот постоянно ходить по аптекам, стоять в длинных душных очередях и искать по всему городу дорогостоящие лекарства никто не любит.

Как ни странно, выход из этого большинство жителей страны нашли во время пандемии, - всё большую популярность набирают заказы лекарств онлайн. Для доставки всего необходимого для аптечки на дом нужно внимательно изучить интернет, сравнить расценки на лекарства, однако бегать по разным аптекам, сверяя их самостоятельно, — себе дороже. И время потратишь, и лишние деньги.

Плюсов онлайн-заказов лекарств много: это и денежная выгода, и экономия времени, и возможность купить сразу все нужные препараты, не выходя из дома. Но и нюансов в такой система немало.

Марина подробно рассказала все плюсы и минусы «здоровья на дом», а также объяснила, почему стоит перейти на покупку аптечных товаров онлайн.