Раскрыто, кто "завел дело" на Максима Галкина

Максим Галкин, которого еще вчера обвиняли в распространении фейков про российскую армию, мог бы пожаловаться на фейки о нем самом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максим Галкин, которого еще вчера обвиняли в распространении фейков про российскую армию, мог бы пожаловаться на фейки о нем самом. Как выяснилось, очередное громкое заявление экс-депутата Госдумы Романа Худякова, известного своими нетривиальными инициативами (он, например, предлагал замазать пенис Аполлона на сторублевой купюре или хотя бы пометить ее "18+"), оказалось пшиком.

Худяков уверял, что на мужа Аллы Пугачевой заведено уголовное дело из-за высказываний против спецоперации и скоро он, мол, будет экстрадирован в Россию из дружественной Турции, куда собирается с концертом. Однако, когда народ уже решил, что судьба Галкина предрешена, Следственный комитет вдруг взял и выступил с опровержением: никакого дела нет, тюремный срок шоумену не грозит. А не под запись сыщики еще и посмеялись над СМИ: дескать, источники у вас ненадежные.

И действительно, что по источникам? Раздувший сенсацию экс-депутат признался kp.ru, что видел пост о возбуждении дела на страничке ростовского автоблогера Гаспара Авакяна - именно он и пожаловался в полицию на Максима Галкина. И его, мол, даже цитировали СМИ - чем не источник?

На стене "ВКонтакте" Авакяна "Комсомолка" и правда обнаружила запись, датированную 22 июня. Однако, документы, которые блогер прикрепил к своему сенсационному сообщению о возбуждении дела, его слова никак не подтверждали.

- Выявлены признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207.3 УК РФ (это та самая статья о фейках про армию. - Ред.). Ваше обращение направлено в Следственное управление по Ростовской области. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, - ответили автоблогеру полицейские. Об уголовном деле - ни слова...

"На Галкина возбудили дело", пишет блогер Авакян.

...хотя в ответе полиции об этом ни слова.

По мнению экспертов, Гаспар Авакян мог по-обывательски перепутать два термина: "проверка" (которая даже не началась!) и "возбуждение уголовного дела" (а вот это уже было бы серьезно). Однако, как выяснилось, Авакян не такой уж обыватель. И с уголовными процедурами он знаком не понаслышке, ведь несколько месяцев назад блогер сам вышел из колонии.

Изначально Гаспар Авакян, которого называют "ростовским автобэтменом", занимался исключительно дорожной тематикой: фиксировал в своих роликах различные нарушения ПДД, неправильные парковки и действия полиции не по протоколу. Так и раскрутил свой YouTube-канал на 120 тысяч подписчиков.

Однако, в 2019 году что-то пошло не так, и "бэтмен" оказался в СИЗО. По данным следствия, Авакян вымогал от 30 до 200 тысяч рублей у врача одной из ростовских больниц, инспектора ДПС, директора автошколы и сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Всех четверых блогер пугал неким компроматом, который обещал опубликовать на своем канале, если те откажутся платить. Сам обвиняемый все отрицал и даже объявлял в СИЗО голодовку. Но тем не менее, следствие и суд все-таки доказали вину вымогателя и отправили его в колонию-поселение на 2,5 года. Впрочем, за решеткой Авакян провел чуть больше года, так как ему зачли срок в СИЗО, и вышел на свободу в декабре-2021.

Сейчас "ростовский автобэтмен" занимается прежним делом, а в перерывах, видимо, смотрит в соцсетях выступления Максима Галкина. В одном из них шоумен что-то сказал про российские крылатые ракеты.

- Я патриот своей страны и никому не позволю говорить о России плохо! - возмутился Авакян, чей девиз в соцсетях - "Перед законом все равны". Так появилось заявление в полицию.

Однако, сейчас говорить на эту громкую тему Гаспар Авакян не хочет. И объяснять, что он там перепутал в "деле Галкина" - тоже.

- Я не общаюсь с журналистами. Вы публикуете только то, что вам выгодно. Поэтому я принял решение не вести с вами диалогов, - кратко ответил kp.ru виновник сыр-бора.

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