Иноагентом может быть признан кто угодно - россияне или иностранцы, компании или физические лица. Фото: Shutterstock

Главное - иноагентом может быть признан кто угодно - россияне или иностранцы, компании или физические лица.

За что можно получить эту метку:

1. Вы имеете поддержку из-за рубежа,

2. Вы находитесь под иностранным влиянием,

3. Вы ведете политическую деятельность, которая направлена против безопасности страны,

4. Или собираете сведения о военно-технической деятельности России.

Достаточно одного пункта.

При этом целый ряд отраслей под понятие «политическая деятельность» не попадает: это защита традиционных ценностей, наука, культура, спорт, благотворительность, здравоохранение, охрана природы, соцподдержка, пропаганда здорового образа жизни.

Не стоит переживать, если вы занимаетесь чем-то из этого списка.

Все сведения об иноагентах буду храниться в едином реестре. Раньше это были сразу четыре базы данных, которые никак между собой не пересекались.

Но, как ни странно, все-таки еще один реестр будет - для тех, кто аффилирован с иностранными агентами. То есть когда-то работал в компании, которая стала иноагентом, или от него деньги, имущество.

ВАЖНО! Ограничения, которые наложены на иноагентов, на аффилированных лиц НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!

Иноагент не сможет стать ни учителем, ни преподавателем, ни даже воспитателем в детском саду. Такой вид деятельности им запрещается, но только в отношении если учить собрались несовершеннолетних. Тех, кто старше - пожалуйста.

С инвестициями тоже будут трудности, но не во все. Иноагентам нельзя будет вкладываться в те компании, которые стратегически важны для обороны и безопасности страны. Других ограничений - нет.

И последнее: закон подписан, но пока не работает. Как говорится в его последнем пункте - он вступит в силу 1 декабря.