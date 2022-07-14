В отделении Пенсионного фонда РФ. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с 2023 года. Теперь будет один большой Социальный фонд России. Разбираемся, зачем это нужно и каких перемен ждать.

МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ

Сейчас в похожих случаях людям приходится обращаться в две разные конторы. Родился ребенок? Пенсионный фонд дает материнский капитал, а соцстрах — пособие по уходу за малышом. Человек стал инвалидом? Одни назначают пенсию, а вторые дают компенсацию за протезы и коляски.

Иногда разница между организациями совсем уж исчезает. Например, ПФР компенсирует пенсионерам с Крайнего Севера дорогу на курорты, а соцстрах — дорогу до мест лечения. А ведь содержание двух отдельных фондов со своим начальством, бухгалтериями и так далее обходится казне в ого-го какую копеечку. Вот и решили все объединить.

- Все точки, где идет прием граждан, будут сохранены. Люди смогут обращаться по привычным адресам. Но если прежде нужно было идти отдельно в ПФР, а отдельно — в ФСС, то теперь все можно будет сделать в одном отделении, - пообещали в Минтруде.

Ну и вообще обработка заявлений должна ускориться после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с 2023 года. Сейчас оба фонда обмениваются запросами постоянно, а так база будет одна.

Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с 2023 года. Фото: REUTERS

ДВОРЦАМ НАЙДУТ НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Приемные места сохранят, но у того же Пенсионного фонда полно легендарных дворцов, куда обычных людей не пускали никогда. Здания продавать не будут, но собираются их переделать.

В освободившиеся кабинеты въедут другие социальные учреждения. Это могут быть детские кружки или центры медицинской реабилитации.

ЕДИНЫЙ ТАРИФ

Закон упрощает и платежи работодателей. Сейчас каждый наниматель 22% с зарплаты отдает в Пенсионный фонд, 2,9% - в ФСС, 5,1% - за медицинское страхование. Каждый раз бумажки надо оформлять отдельно.

Все это заменят единым 30% тарифом.

Заодно в правах уравняют тех, кто работает по гражданско-правовому договору и штатных сотрудников. Сейчас «контрактникам» не положены больничные и выплаты по материнству. Но с 2023 года проблема решится.