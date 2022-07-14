После создания единого Фонда пенсионного и социального страхования выплаты уже к 2025 году вырастут в минимум 1,5 раза Фото: Shutterstock

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в одну структуру. Закон подписал Владимир Путин. В четверг документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Единый Фонд пенсионного и социального страхования заработает с 1 января 2023 года. Он будет начислять гражданам все социальные выплаты, включая пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, а также в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. Для этого создана единая цифровая платформа, объединившая информационные системы разных ведомств.

Создание единого Фонда, как утверждают в правительстве, позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным. Многие меры поддержки будут назначаться проактивно по принципам социального казначейства. Сейчас людям приходится бегать по разным структурам. Так,

пенсия по инвалидности выплачивается ПФР, а вот средства реабилитации выдаются ФСС. Материнский капитал при рождении ребенка будущие мамы получают в ПФР, а пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС. Со следующего года услуги, которые сейчас предоставляют Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут доступны в единых клиентских службах.

К тому же россияне должны почувствовать пользу от объединения на своем кармане. Как утверждают в Минтруде, к 2025 году все выплаты вырастут минимум в 1,5 раза.

- Так, максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей (сейчас 37,9 тысячи рублей),

- максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска 660 тысяч рублей (сейчас 435 тысяч рублей).

- максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет – 143,5 тыс. рублей (по действующей модели – 94,7 тыс. рублей), при стаже от 5 до 8 лет – 114,8 тыс. рублей (по действующей модели – 75,7 тыс. рублей), при стаже до 5 лет – 86,1 тыс. рублей (при действующей модели – 56,8 тыс. рублей).

На социальное страхование будет установлен единый тариф. Основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы, льготные тарифы составят 15%, 7,6% и 0%. Напомним, сейчас работодатели платят за своих работников отдельные взносы в ФСС и ПФР. После объединения предприятиям больше не придется сдавать разные отчеты в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Будет действовать единая форма, благодаря которой отчетность упростится. Как утверждают в Минтруде, введение единого тарифа поможет тем, кто трудится по гражданско-правовым договорам. Так называемые «внештатники» тоже получат право на больничные и отпуска по уходу за ребенком.

И наконец, объединение фондов позволит сократить казенные расходы. В Минтруде обещают, что эти деньги пойдут на повышение пенсий.