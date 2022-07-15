В России выросла доля курильщиков, которые не хотят отказываться от вредной привычки

Новое исследование ВЦИОМа показало, что несмотря на все меры по борьбе с табакокурением доля курильщиков в нашей стране практически не меняется с 2014 года Фото: Shutterstock

Некоторый прогресс можно наблюдать только в сравнении с более ранними показателями. Так, в 2009 году 41% респондентов ответили, что употребляют табачные изделия, а в 2022 году таковых стало 33%. При этом снижение числа курильщиков пришлось на долю тех, кто курит относительно немного – несколько сигарет почти каждый день – их число с 2009 года снизилось почти вдвое. В то же время доля заядлых курильщиков (тех, кто в сутки выкуривает пачку сигарет или больше) остается стабильной с 2009 года – это одна пятая населения страны.

Интересно также, что когорта курильщиков, которые хотели бы отказаться от курения сигарет снизилась. В 2022 году 31% курильщиков заявили, что не хотят бросить курить, хотя в 2017 таких было всего 19%.

Респондентам также задавался открытый вопрос, на который можно было дать свободный ответ: «Что должно произойти, чтобы Вы бросили курить?». Первое место в мотивации делят собственно желание отказаться от курения и проблемы со здоровьем. Люди также указывают среди мотивационных факторов на силу воли и благоприятную внешнюю среду, – отсутствие стрессов, благополучие в жизни. А вот материальные мотивы отказа от курения – повышение стоимости сигарет – отмечают всего 4% опрошенных.

Директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, к.м.н., геронтолог Александр Розанов сообщает, что из всех мер, которые можно предпринять для снижения смертности в нашей стране, да и в мире в целом, отказ от курения едва ли не самая эффективная.

«По количеству отсроченных смертельных исходов отказ от курения превышает даже снижение уровня холестерина и контроль артериального давления. Табакокурение – это далеко не только онкологические заболевания, но и существенный рост рисков сердечно-сосудистых заболеваний, которые ответственны за большую часть смертей среди россиян. 30-летний курильщик может рассчитывать прожить еще около 35 лет, тогда как 30-летний некурящий может ожидать, что проживет 53 года. К сожалению, от этой привычки отказаться очень сложно. Это мы знаем из врачебной практики, и это же подтверждают социологи: курит почти каждый третий россиянин. При этом фактические данные могут быть еще выше – ведь опрос проводился со слов респондентов, а практика других стран - например, Южной Кореи - показывает, что среди женщин там многие скрывают факт курения», - рассказывает Александр Розанов.

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По словам специалиста, ограничительные меры в этой ситуации плохо работают. Они, вероятно, показывают определенную эффективность, но только в когорте тех людей, у которых нет выраженных признаков сильной никотиновой зависимости. Поэтому снижение числа курильщиков происходит в основном среди тех, кто курит немного или время от времени.

«Выкуривание пачки сигарет в день – это уже важный маркер, который указывает на сформировавшуюся зависимость. А зависимость – это болезнь, которую надо лечить. К сожалению, общество и государство скорее склонны к стигматизации курильщиков, а такое отношение не будет способствовать их выздоровлению. Современный научный подход предполагает сотрудничество врача и пациента. И здесь надо понимать, что не все люди готовы бросить курить – исследование ВЦИОМ это тоже подтверждает – но это не значит, что таким людям нельзя помочь. В таком случае мы придерживаемся стратегии снижения вреда – рекомендуем пациентам искать альтернативы обычным сигаретам среди продуктов с пониженным риском. Ведь основной вред здоровью приносит не никотин, а продукты горения табака в сигарете. А уменьшить их воздействие на организм можно даже для людей с самой сильной никотиновой зависимостью», - объясняет Александр Розанов.

Стратегию поэтапного снижения рисков для здоровья населения обсуждали в этом году на Петербургском экономическом форуме в сессии, посвященной потребительскому поведению и риск-ориентированному регулированию, организатором которой стала Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков. Модификация рисков предполагает применение научно-обоснованных методов гибкого регулирования различных сфер жизни для снижения вредных факторов, таких как стресс, гиподинамия, избыточное потребление соли, алкоголя и курение табака. По мнению экспертов-участников сессии – необходимы комплексные меры по профилактированию вредных привычек и формированию приверженности здоровому образу жизни с учетом современных технологий и научного подхода.

«Задача современного врача – сделать все, чтобы продлить жизнь пациенту, и обеспечить наилучшее качество этой жизни. Государственное регулирование должно учитывать этот фактор сохранения качества и продолжительности жизни. Мы должны бороться за качество жизни, и именно здесь модификация рисков и индивидуальный подход показывает себя наилучшим образом. Мы, врачи, к сожалению, сильно ограничены существующими административными правилами и действующими рекомендациями. Взять ту же антитабачную политику. Она предельно жесткая и запретительная. Не делается никаких различий между табачными продуктами с разным профилем риска, под ограничения и запрет попадает вообще все. В результате пациенты ставятся перед выбором – бросить здесь и сейчас или продолжать курить. Это выбор – все или ничего. В таком случае многие выбирают просто продолжать курить обычные сигареты, сохраняя привычный образ жизни. Хотя правильнее было бы в их случае использовать менее вредные альтернативы курению», - подчеркнул директор Ассоциации Александр Розанов.

«Табачная зависимость – это заболевание. Согласно определению ВОЗ, курящие люди, так же, как и пациенты с другими хроническими заболеваниями, должны получать эффективное и адекватное лечение. Курация табачной зависимости включает в себя поведенческое и медикаментозное вмешательства, такие как консультации, интенсивная психологическая поддержка и прием лекарств, которые ведут к снижению или прекращению табакокурения отдельных лиц и населения в целом», - отмечает президент Петербургского союза врачей профессор Андрей Обрезан.

По мнению профессора, именно врачи способны повлиять на отказ пациентов от курения, оказать поддержку, особенно во время проявления симптомов отмены, таких как бессонница, повышенный аппетит, беспокойство, тревожность, раздражительность.

«Конечно, к сожалению, у врачей, особенно в муниципальных поликлинических учреждениях здравоохранения, зачастую нет лишних 5-10 минут на беседы и советы. Но тем не менее, есть пациенты, которые остро нуждаются в такой поддержке и правильный вовремя данный совет специалиста может помочь кардинальным образом улучшить или даже спасти жизнь такого пациента», - подчеркивает Андрей Обрезан.