Открыта регистрация на X Всероссийский Форум Рабочей Молодёжи 2022

Одна из целей форума - повышение престижа рабочих профессий среди молодежи

С 30 сентября по 2 октября 2022 года в Нижнем Новгороде пройдет X Всероссийский Форум Рабочей Молодёжи 2022, к участию в котором приглашаются студенты среднего профессионального образования, специалисты в возрасте 18-35 лет и сотрудники предприятия.

Цель форума - повышение престижа рабочих профессий среди молодежи и популяризация молодежных сообществ на предприятиях в российских регионах. Спикеры и участники обсудят актуальные проблемы направления и сформируют план дальнейшей совместной работы.

Запланированы мастер-классы, лекции и панельные дискуссии на тему создания молодёжных сообществ на предприятиях. Эксперты вместе с гостями мероприятия будут разрабатывать проекты сразу по нескольким направлениям: «Кадровый резерв: рост внутри компании», «Внутреннее предпринимательство», «Культурные проекты», «Волонтёрство на предприятии», «Профориентация: привлечение и развитие молодёжи в компании».

Все полученные навыки можно будет применить при построении молодежных сообществ в организациях. Участники форума, которые лучше других представят свои работы экспертам в рамках внутреннего конкурса, получат грант на реализацию собственных проектов, которые будут реализовываться в регионах.

- Важно создавать комфортные условия, чтобы у молодых людей была возможность развивать свои профессиональные компетенции, чтобы их вдохновляла работа на предприятиях, и происходила активная мобилизация лидерских качеств. Форум поможет включить молодых специалистов в развитие молодёжного движения в различных регионах России, — заявил руководитель трека "Росмолодёжь.Карьера" Алексей Рвачёв.

Регистрация уже открыта. Приём заявок продлится до 30 августа 2022 года. Необходима предварительная регистрация на АИС «Молодёжь России» по ссылке.

СПРАВКА

«Комсомольская правда» на протяжении всей своей многолетней истории поддерживала молодежную политику. Продолжением работы в этом направлении стало заключение соглашения об информационном партнерстве с Росмолодежью. Документы были подписаны 16 июня 2022 года на площадке Петербургского международного экономического форума.