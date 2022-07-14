В Европе хаос в аэропортах и массовая отмена рейсов

Аэропорты Европы фиксируют рекордную отмену авиарейсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утомленная войной, инфляцией и энергетическим хаосом Европа столкнулась с новым кризисом – авиационным, бьет тревогу Русская служба Би-би-си (заблокирована по требованию Генпрокуратуры на территории РФ).

Еще до школьных каникул аэропорты оказались забиты отдыхающими и завалены потерянным багажом. Чтобы спасти отпускной сезон и предотвратить коллапс, власти и бизнес пошли на чрезвычайные меры. Аэропорты вводят квоты на вылет, авиакомпании режут расписание, отменяют рейсы и задирают цены на билеты - не с мыслью побольше заработать, а в надежде поменьше продать.

Летом всегда трудно, но это лето особенное. Задержки и отмены рейсов вышли на новый уровень. В крупнейшем европейском аэропорту - лондонском Хитроу - число задержанных рейсов сейчас на 78% выше показателей последнего перед пандемией нормального лета 2019 года. Еще хуже обстоят дела в амстердамском Схипхоле и парижском Шарль-де-Голле - втором и третьем по пассажиропотоку аэропортах Старого света. Возглавляют же июльский антирейтинг по числу задержанных рейсов воздушные гавани Брюсселя и Франкфурта-на-Майне.

Читая эту паническую хронику, я был уверен, что виновным в испорченном отпуске европейцев назовут Владимира Путина. Президента России, известно, сейчас обвиняют во всех внутренних проблемах Запада. Включая резкое повышение цен на бензин в США.

На этот раз Би-би-си объективно назвала причины крупнейшего за многие годы авиакризиса. В первый полноценный отпускной сезон после двух провальных лет пандемии авиакомпании столкнулись одновременно и с бешеным спросом на билеты, и с нехваткой рабочей силы. За время простоя многие сотрудники попали под сокращение или уволились и не спешат возвращаться. А из тех, кто остался, часть сидит на больничном с ковидом, а часть бастует, требуя повышения зарплат на фоне рекордной инфляции. Не только в авиакомпаниях, но и в аэропортах и на железной дороге. В той же Великобритании в июне железнодорожники устроили крупнейшую за 30 лет забастовку. К ним присоединились сотрудники лондонского метро.

С начала лета, например, бастовали бортпроводники Ryanair в Испании, Италии, Франции, Бельгии и Португалии, пилоты Brussels Airlines, наземные службы парижского Шарль-де-Голля. 10 дней продолжается крупнейшая забастовка пилотов скандинавской SAS, отменено более половины рейсов. Забастовками угрожают сотрудники наземных служб Lufthansa и бортпроводники Ryanair и easyJet в Испании. Часть забастовок в последний момент удалось предотвратить или отсрочить, в основном благодаря уступкам со стороны компаний.

Однако новая волна заражений ковидом в Европе обещает рост числа сотрудников на больничных. В худшем случае - возвращение ковидных ограничений в аэропорты, которые и без того с трудом справляются с пассажиропотоком.

Система на пределе, утверждает Би-би-си. Любая мелкая неприятность, вроде компьютерного сбоя, может погрузить какой угодно европейский аэропорт в хаос. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы власти ряда стран смягчают иммиграционные правила, а Ирландия вообще пообещала привлечь армию, если аэропорту Дублина будет критично не хватать персонала.

Авиакомпании режут летнее расписание, чтобы привести желаемое в соответствие с действительностью. Большинство пассажиров отмененных рейсов проведут отпуск дома и потеряют деньги, потраченные на гостиницы, арендованные машины и детские лагеря, до которых им теперь добраться не на чем.

"Все отмененные рейсы перебронировать просто физически не получится - не хватает персонала, - сказал Би-би-си Пол Чарльз, эксперт с опытом работы в авиакомпании Virgin Atlantic и железнодорожном операторе туннеля под Ла-Маншем Eurostar. - Дефицит рабочей силы в авиационной отрасли сейчас оценивается в 20-30% по сравнению с обычными показателями на пике летнего сезона. Боюсь, лето для многих обернётся стрессом. Как это ни печально, очень многих ждут неприятные сюрпризы, сорванный отпуск и финансовые потери."