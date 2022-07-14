Черная смородина – в помощь иммунитету

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Черная смородина – настоящий «доктор», способный восстановить силы организма после перенесенных заболеваний и повысить иммунитет. Также ее можно применять для профилактики различных заболеваний. Богатый витаминно-минеральный состав этих замечательных ягод помогает в развитии детскому организму и поддерживает здоровье взрослого.

Итак, что же содержит черная смородина:

Витамин А – организм получает при усвоении пигментов, окрашивающих ягоды смородины в черный цвет. Этот витамин очень важен для повышения иммунитета и оптимального клеточного обмена. Пигмент каротин (провитамин А) замедляет старение, поддерживает остроту зрения, служит противоядием от радиационного облучения и вредоносного действия табака.

Витамин С укрепляет иммунную систему человека, а также предохраняет от вирусов и бактерий, ускоряет процесс заживления ран, оказывает влияние на синтез ряда гормонов, регулирует процессы кроветворения и нормализует проницаемость капилляров, участвует в синтезе белка коллагена, что необходимо для роста клеток тканей. Плоды черной смородины – незаменимое средство при простудных инфекционных заболеваниях.

Витамин Е оказывает омолаживающее действие, помогает восстановлению клеточных мембран и защищает от воздействия свободных радикалов, которые разрушают клетки организма.

Витамин Р повышает эластичность сосудов и защищает их от ломкости, что предупреждает и амедляет развитие атеросклероза.

Кроме того, такое сочетание витаминов оздоровляет печень и надпочечники, улучшает выделение желчи.

Витамины B1, B2, B5, B6 чрезвычайно полезны для сосудов. Если регулярно есть хотя бы по небольшой горстке черной смородины, нормализуется работа сердца и нервной системы, улучшается память и умственные способности.

Пектины связывают и выводят из организма токсины и ионы тяжелых металлов, таких как кобальт, свинец, ртуть и стронций, поэтому смородина так полезна при всевозможных отравлениях и интоксикациях.

Еще смородина богата марганцем, фосфором, железом, магнием, кальцием.

Листья смородины по лечебным свойствам не уступают ягодам. Они также богаты фитонцидами, эфирными и дубильными веществами, в них содержится много витамина С и других полезных веществ. Смородиновые листья обладают жаропонижающим, дезинфицирующим, тонизирующим, мочегонным свойством.

В виде отваров применяются для лечения:

• простуды;

• нарушения пищеварения, диареи;

• патологий почек и мочевыделительной системы.

Отвар листьев рекомендуется пить для укрепления организма, особенно это актуально для пожилых людей и тех, кто переболел. Такие напитки повышают тонус, восполняют недостаток витаминов.