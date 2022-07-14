Дмитрий Песков - о снятии блокады Калининграда: Эту работу нужно ещё продолжать, она не завершена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 14 июля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы…

- … Дмитрий Сергеевич, я с Антоном Андреевичем Алихановым буквально полчаса назад разговаривал, он говорит, что более 80% ограничений на транзит, которые на нас накладывали санкции, сейчас сняты. И еще калининградский губернатор сказал, что это Победа… Преодолением всех этих преград занимались Совбез России, МИД, Администрация президента и сам Антон Алиханов. Как в Кремле оценивают роль всех «составляющих» этой Победы? И согласны ли вы с тем, что это Победа?

- Все эти «составляющие» выполняют свои рабочие функции, - сказал Песков. - Это рабочая ситуация, кризисная ситуация. Механизм действует достаточно скоординировано, отлажено.

Еще раз повторяю, нужно будет продолжать эту работу, она не завершена еще.

- Спасибо. Пожелаем всем, кто этим занимается, успехов. И - нам.

- Да.

«Работа и контакты по транзиту в Калининград будут продолжаться, - сообщил также в этот день журналистам пресс-секретарь президента, - так как остается ряд вопросов, которые можно решить через диалог».