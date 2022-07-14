Инфляция захлебнулась борщом: Какие товары сильнее всего подешевели в России

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В темном царстве печальных экономических новостей, которые валятся на нас со всех сторон, роль луча света решительно взял на себя Росстат. Вот уже полтора месяца он еженедельно радует нас позитивной информацией о том, как цены в России только и делают, что снижаются. Посмотришь на отрадную цифирь от Росстата, и жить уже не так грустно.

Вот очередная порция экономического позитива: Росстат огласил данные по инфляции со 2 по 8 июля и выяснилось, что цены за этот период снова опустились. Да, не сильно - на 0,03%. Но есть и еще более радостные вести: серьезно замедлилась годовая инфляция. Если неделю назад она составляла 16,19%, то теперь снизилась до 15,62%. А вы все жалуетесь.

Почему инфляция включила заднюю? Причина проста: урожай начал созревать, на прилавках появляются недорогие, вкусные и сочные дары родной земли. По данным ведомства, сильнее всего снизились цены на овощи так называемого борщевого набора. Капуста всего за неделю подешевела на 13%, свекла — на 8%, картофель — на 7,6%.

Справедливости ради отметим, что не все дешевеет на этом празднике жизни. По данным Росстата, путевки в санатории подорожали на 0,8%, авиабилеты - аж на 5,4%. И это тоже легко объяснимо — лето на дворе и всем хочется отдыхать. Даже инфляции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Цены на какие товары/услуги за неделю сильнее всего снизились…

Капуста – 13,0%

Свекла – 8%

Картофель – 7,6%

Помидоры – 4,5%

Морковь – 3,6%

Бананы – 3,3%

Телевизоры - 1,95%

...и выросли

Авиабилеты в эконом-класс + 5,41%

Огурцы + 2,16%

Проезд в трамвае + 0,89%

Проезд в троллейбусе + 0,68%

Путевка в санаторий + 0,8%

Туалетное мыло + 0,56%

Отопление + 0,53%

По данным Росстата за период со 2 по 8 июля.