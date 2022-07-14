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14 июля 2022 13:15

Губернатор Алиханов - о блокаде Калининграда: 80% ограничений сейчас сняты

Алиханов заявил, что Калининградская область добьется снятия всех ограничений на транзит "не мытьем, так катаньем"
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автомобили пока застревают…

-… Антон Андреевич, мы здесь все переживаем, молимся за вас. Вот пока, в основном, большие руководители комментируют ситуацию, в которой оказалась Калининградская область. А как реагируют простые люди - калининградцы? Как они воспринимают то, что происходит?

- На самом деле, не только калининградцы, вообще вся страна, мне кажется, переживала за это. И, я считаю, что мы очень серьезного результата и прогресса в достижении своих целей достигли. Примерно 80 % тех ограничений, которые на нас накладывали эти санкции, на транзит, они сейчас сняты.

- Что это значит?

- То есть, мы можем теперь примерно 80 % санкционных грузов перевозились именно железнодорожным транспортом. Сейчас ограничений, которые были ещё вчера, нет, их сняли. Это победа – российская, калининградская.

- А если ещё конкретнее?

- Все, кто был занят решением этих пробоем, проявили себя очень достойно - и Министерство иностранных дел, и другие коллеги наши, которые участвовали в этой работе.

- На очереди - автомобильный транзит…

- Да, тем не менее, остается еще тема с автомобильными перевозками. Мне вот, например, не очень понятно, почему «условный цемент» железнодорожным транспортом возить можно, а автомобильным – нельзя. Для меня это загадка. И - в чем там причина, почему не снять ограничения на автомобильные перевозки?

Я могу сказать, что где-то полмиллиона тонн в прошлом году перевезено было этих санкционных товаров как раз автомобильным транспортом. Это существенный объем для наших грузоперевозчиков, это рабочие места, зарплаты. Почему-то автомобильных грузоперевозчиков европейцы до сих пор лишают этой возможности. В чем логика?

Но я уверен, что раз мы добились такого существенного результата и продвижения по грузам железнодорожным, то нужно продолжать давить и добиваться такого же результата и по грузам, перемещаемым автомобильным транспортом перемещаемым.

Думаю, что это тоже возможно. И нужно не останавливаться на достигнутом, а полностью снять ограничения на калининградский транзит.

«Мы никого не пугаем»

- То есть, надо и дальше - давить, пугать, как вы это делали?

- Не пугать.

Смотрите, на самом-то деле это ж - комплекс переговорный. Переговорная позиция в текущий момент должна быть жесткой. Если вас ограничивают и на вас накладывают незаконные какие-то санкции, незаконные ограничения, которые нарушают обязательства противной стороны, то вы должны сказать: раз вы нарушаете обязательства, мы примем ответные меры.

Это нормальная практика. И угроза применения этих ответных мер, вкупе с пониманием их европейцами, что они, действительно, грубо и необоснованно нарушают свои обязательства, - все это и дало результат.

Это называется – сильная переговорная позиция, к тому же - аргументированная.

- А вот интересно, что больше всего повлияло на на появление «проблесков» в сознании европейцев, о чем говорил Дмитрий Медведев?

- Мне тяжело сказать. Потому что я же не был в момент, когда вызывали там поверенного в делах или посла ЕС в России на Смоленскую площадь. Может быть, там так было убедительно все, жестко и доходчиво доведено, что дальнейшие все, в том числе мои какие-то озвучивания каких-то возможных ответных мер, уже были не нужны, а всего добились коллеги из МИДа.

Но я, в любом случае, рад тому, что этот результат достигнут. В нынешних условиях мне казалось, что это - слабо достижимый результат.

- Но врасплох вас в любом случае европейцы бы не застали…

- Да… В январе у нас было всего два судна на линии Усть-Луга – Балтийск, сейчас у нас их уже шесть. То есть мы утроили их количество.

Я думаю, что мы все равно вот этот морской мост, морские перевозки будем усиливать и развивать. Мы понимаем, что это является зоной риска – наш калининградский транзит. И нужно быть готовым к любому поведению «партнеров».

- У нас, вообще, сложилось впечатление, что губернатор Алиханов не то что не самостоятельно, а он скоординированно действовал с МИДом.

- Несомненно, мы консультировались. Это, может, отдельные фразочки какие-то там добавлял от себя, но в общем и целом, конечно, мы согласовывали эти вопросы с коллегами.

Собственно, ничего экстраординарного мы со стороны региона не заявляли. Сказали, что сформировали перечень возможных ответных мер. Но это - лишь одна часть. Мы работали и с Минтрансом по вопросу увеличения количества судов. Собственно, это были практические шаги. Мы же ставили эти суда на линию и давали нашим производителям возможность обходить все эти ограничения. И будем это делать и дальше.

Конечно, мы участвовали и в разработке возможных ответных мер. Потому что нам здесь, в Калининграде, иногда даже понятнее то, «как сделать больно», скажем так, соседям. Мы понимаем их и знаем их, может быть, даже чуть лучше, нам они здесь виднее, «ближе»…

И мы контактируем чаще, и понимаем, как «обрезать углы», как в боксе, знаете, говорят, чтобы они попали в ситуацию, когда они понимают, что они в углу, надо, может быть, договариваться.

Поэтому ничего выходящего за пределы наших полномочий не сделали. А исключительно только работали в команде с нашими коллегами из Москвы, из правительства, из Совета Безопасности. Не мытьём, так катаньем добьёмся снятия всех ограничений

- Какие же фразочки от себя добавляли?

- (смеётся) Я имею в виду, что я раскрывал там некоторое содержание наших предложений относительно ответных мер. Я уверен, что, как мы следим за заявлениями европейцев и европейских политиков, как действующих, так и бывших, так и они следят за нашими заявлениями.

И, конечно, это в какой-то мере тоже такой косвенный, но - тоже фактор переговорного процесса. Поэтому, надо иногда открывать завесу тайны для того, чтобы на них, на политиков, я имею в виду, европейских, в том числе, и общественное мнение давило.

- А вот вы раньше подсчитывали даже их потери. Лучше сказать – «ихние». Миллионы долларов. А сейчас почему-то перестали.

- Вы знаете, я думаю, что те оценки, которые мы давали в части алкогольной тематики, они более-менее точные были. А посчитать возможные последствия в части полного перекрытия транзита и закрытия сношений с ними крайне сложно. Это такая очень приблизительная величина.

Мы оценивали это в коридоре от 30 до 50 процентов ВВП, формируемого, в частности, в Литве. Поэтому я в какой-то мере даже понимаю, почему они, например, разрешили жд-транзит.

- Почему?

- Потому что это дает работу их железной дороге. И, собственно говоря, клайпедский порт как бы выводится вроде как из-под удара. Поэтому они и сделали этот шаг. А автомобильный транспорт им, может быть, менее в этом смысле интересен. Поэтому они пока его сохранили в ограничениях.

Но это не значит, что мы лишились каких-то возможностей в части ответа. Мы будем продолжать эту работу. И не мытьем, так катаньем все равно будем продавливать полное снятие ограничений на калининградский транзит в части и автомобильных перевозок тоже.

Когда Алиханов «топнул ногой»…

- Когда Антон Алиханов топнул ногой и сказал, что мы вообще все закроем, и вы не сможете возить свои грузы - вот эта остается угроза? Или вы сейчас смягчите свою позицию?

- Я думаю, что, наверное, с учетом того, что они все-таки сделали очень серьезные уступки нам, та мера, о которой вы сказали, я ее озвучил именно как крайнюю, в моем представлении.

- Это не я сказал, это вы сказали.

- Это вот лишь наши предложения. Я думаю, что во время переговоров с европейцами коллеги из МИДа там и других ведомств наверняка озвучивали и другие меры, которые могут быть приняты.

Потому что у нас все-таки свой региональный взгляд, а московским коллегам виднее, где ещё какие-то болевые точки находятся у европейских партнеров.

У нас много пространства для маневра, и надо продолжать эти маневры совершать для того, чтобы добиться уже окончательного финального желаемого результата.

Но еще раз, это - победа. Победа, в том числе, российской дипломатии. И хочу всем коллегам, которые в этой работе принимают участие, сказать спасибо и поздравить с этим значимым результатом. Но пока еще не финальным.

«Надеюсь, ко мне в Калининград переедет моя мама»

- Чего ваша мама, папа? Как они?

- Все хорошо, Александр. Переживают. Маму я все-таки, наверное, переманю в Калининград. Переедет она уже ко мне поближе, будет помогать мне, с внуками больше общаться.

- Ну, и просто морально сына как-то поддерживать. Она очень эмоциональный человек.

- Да, я родителей своих люблю. Папа, может, тоже подтянется со временем.

Но мама уже… она как врач иногда, там по 30-40 пациентов в день принимает. Любой доктор, если это хороший доктор, он тратит силы, сердце, душу на общение с людьми. Маме это уже тяжело. Мы - я и мои дети - хотим с мамой больше времени проводить. Пусть она к нам приезжает уже, в Калининград.

- Ладно, мы так и напишем. Значит, чувствуется в вашем голосе, Антон Андреевич, вот какая-то уверенность, какой-то оптимизм. Дай Бог нам всем. Я так понял, что это от людей передается вам, от калининградцев?

- Несомненно. Вы знаете, Александр, тут недавно перечитывал книжку одну - Фрэнка Герберта. И там сказано так, что даже если ты находишься в критической ситуации, на краю гибели, то никогда не должен показать никоим образом, ни своим видом, то, что ты находишься в критической ситуации. Потому что вся вера твоих соратников находится в тебе. И ты не можешь их подвести.

Не помню сейчас точно, как эта фраза звучит, но смысл в том, что нельзя показывать, что ты находишься в какой-то сложной ситуации. Всегда надо смотреть с оптимизмом, с уверенностью, что ты сможешь решить проблему. И эти - оптимизм и уверенность заразительны. Поэтому именно так стараемся себя вести.

Собственно говоря, как наш президент. Он говорит, что мы обязательно достигнем результата. И это даже не обсуждается. Поэтому и стараемся в этом вопросе ориентироваться на лучший пример, который перед нами.

- У нас Радио «КП” бесцензурное и газета бесцензурная, и сайт. Можете между нами так, мы только своим вот, - Владимир Владимирович ни разу не звонил вам вот за это время?

- На самом деле у меня контактов было много с коллегами и из Администрации президента, и из Совбеза, и из МИДа, и из других ведомств (Минэка, Минтранса). Я знаю, доклады соответствующие делались и с нашими предложениями, поэтому необходимости именно созваниваться, что-то проговаривать просто не было. Мы были в контакте с соответствующими лицами…

«Рассчитываем на поддержку и Федерального центра, и Федеральной «Комсомолки»

- …То есть, поддержку Кремля, поддержку, хотел сказать «Верховного главнокомандующего» - ощущали?

- Конечно, мы ощущаем.

Знаете, Калининграду в этом смысле везет, потому что Россия – это одна большая страна, а мы всегда как бы вынесены за пределы материнского тела…

Но - мы всегда под особым присмотром, что ли. Вся страна, собственно, не только Москва за нас переживает, наблюдает за нами, помогает. Мы за это очень признательны и ценим такое семейное отношение, что нас никогда не бросят, и в любой сложной ситуации мы можем рассчитывать на всемерную поддержку от федерального центра.

Это внушает, собственно говоря, уверенность в том, что мы справимся с любыми вызовами. Но это не просто эмоции, это такая кропотливая работа. Потому что очень многое было сделано за последние годы в части энергетической безопасности. Вот сейчас литовцы говорят, что мы сейчас выйдем из БРЭЛЛ, этого энергокольца. Так мы к этому готовы уже 4 года как. Чего нас пугать этим, я не очень понимаю. Калининград благодаря решениям, которые были приняты несколько лет назад, уже может существовать в режиме энергетического острова давно.

Транспортная тематика. Мы же построили два парома больших, один из них уже на линии, второй в сентябре выходит. Это тоже - заранее, ив понимали возможные риски, мы готовились к этому, и это нам помогает, в том числе и сейчас.

Мы готовы к тому, чтобы купировать эти риски и не дать никому ограничить развитие нашего региона.

* * *

- …И не только на федеральный центр, но и на федеральную «Комсомольскую правду» тоже можете всегда рассчитывать.

- (смеется) Спасибо, Александр, всегда рассчитываем на вас. И вы на нас рассчитывайте.

- Спасибо огромное. Счастливо. Держитесь!

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