Губернатор Алиханов - о блокаде Калининграда: 80% ограничений сейчас сняты

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автомобили пока застревают…

-… Антон Андреевич, мы здесь все переживаем, молимся за вас. Вот пока, в основном, большие руководители комментируют ситуацию, в которой оказалась Калининградская область. А как реагируют простые люди - калининградцы? Как они воспринимают то, что происходит?

- На самом деле, не только калининградцы, вообще вся страна, мне кажется, переживала за это. И, я считаю, что мы очень серьезного результата и прогресса в достижении своих целей достигли. Примерно 80 % тех ограничений, которые на нас накладывали эти санкции, на транзит, они сейчас сняты.

- Что это значит?

- То есть, мы можем теперь примерно 80 % санкционных грузов перевозились именно железнодорожным транспортом. Сейчас ограничений, которые были ещё вчера, нет, их сняли. Это победа – российская, калининградская.

- А если ещё конкретнее?

- Все, кто был занят решением этих пробоем, проявили себя очень достойно - и Министерство иностранных дел, и другие коллеги наши, которые участвовали в этой работе.

- На очереди - автомобильный транзит…

- Да, тем не менее, остается еще тема с автомобильными перевозками. Мне вот, например, не очень понятно, почему «условный цемент» железнодорожным транспортом возить можно, а автомобильным – нельзя. Для меня это загадка. И - в чем там причина, почему не снять ограничения на автомобильные перевозки?

Я могу сказать, что где-то полмиллиона тонн в прошлом году перевезено было этих санкционных товаров как раз автомобильным транспортом. Это существенный объем для наших грузоперевозчиков, это рабочие места, зарплаты. Почему-то автомобильных грузоперевозчиков европейцы до сих пор лишают этой возможности. В чем логика?

Но я уверен, что раз мы добились такого существенного результата и продвижения по грузам железнодорожным, то нужно продолжать давить и добиваться такого же результата и по грузам, перемещаемым автомобильным транспортом перемещаемым.

Думаю, что это тоже возможно. И нужно не останавливаться на достигнутом, а полностью снять ограничения на калининградский транзит.

«Мы никого не пугаем»

- То есть, надо и дальше - давить, пугать, как вы это делали?

- Не пугать.

Смотрите, на самом-то деле это ж - комплекс переговорный. Переговорная позиция в текущий момент должна быть жесткой. Если вас ограничивают и на вас накладывают незаконные какие-то санкции, незаконные ограничения, которые нарушают обязательства противной стороны, то вы должны сказать: раз вы нарушаете обязательства, мы примем ответные меры.

Это нормальная практика. И угроза применения этих ответных мер, вкупе с пониманием их европейцами, что они, действительно, грубо и необоснованно нарушают свои обязательства, - все это и дало результат.

Это называется – сильная переговорная позиция, к тому же - аргументированная.

- А вот интересно, что больше всего повлияло на на появление «проблесков» в сознании европейцев, о чем говорил Дмитрий Медведев?

- Мне тяжело сказать. Потому что я же не был в момент, когда вызывали там поверенного в делах или посла ЕС в России на Смоленскую площадь. Может быть, там так было убедительно все, жестко и доходчиво доведено, что дальнейшие все, в том числе мои какие-то озвучивания каких-то возможных ответных мер, уже были не нужны, а всего добились коллеги из МИДа.

Но я, в любом случае, рад тому, что этот результат достигнут. В нынешних условиях мне казалось, что это - слабо достижимый результат.

- Но врасплох вас в любом случае европейцы бы не застали…

- Да… В январе у нас было всего два судна на линии Усть-Луга – Балтийск, сейчас у нас их уже шесть. То есть мы утроили их количество.

Я думаю, что мы все равно вот этот морской мост, морские перевозки будем усиливать и развивать. Мы понимаем, что это является зоной риска – наш калининградский транзит. И нужно быть готовым к любому поведению «партнеров».

- У нас, вообще, сложилось впечатление, что губернатор Алиханов не то что не самостоятельно, а он скоординированно действовал с МИДом.

- Несомненно, мы консультировались. Это, может, отдельные фразочки какие-то там добавлял от себя, но в общем и целом, конечно, мы согласовывали эти вопросы с коллегами.

Собственно, ничего экстраординарного мы со стороны региона не заявляли. Сказали, что сформировали перечень возможных ответных мер. Но это - лишь одна часть. Мы работали и с Минтрансом по вопросу увеличения количества судов. Собственно, это были практические шаги. Мы же ставили эти суда на линию и давали нашим производителям возможность обходить все эти ограничения. И будем это делать и дальше.

Конечно, мы участвовали и в разработке возможных ответных мер. Потому что нам здесь, в Калининграде, иногда даже понятнее то, «как сделать больно», скажем так, соседям. Мы понимаем их и знаем их, может быть, даже чуть лучше, нам они здесь виднее, «ближе»…

И мы контактируем чаще, и понимаем, как «обрезать углы», как в боксе, знаете, говорят, чтобы они попали в ситуацию, когда они понимают, что они в углу, надо, может быть, договариваться.

Поэтому ничего выходящего за пределы наших полномочий не сделали. А исключительно только работали в команде с нашими коллегами из Москвы, из правительства, из Совета Безопасности. Не мытьём, так катаньем добьёмся снятия всех ограничений

- Какие же фразочки от себя добавляли?

- (смеётся) Я имею в виду, что я раскрывал там некоторое содержание наших предложений относительно ответных мер. Я уверен, что, как мы следим за заявлениями европейцев и европейских политиков, как действующих, так и бывших, так и они следят за нашими заявлениями.

И, конечно, это в какой-то мере тоже такой косвенный, но - тоже фактор переговорного процесса. Поэтому, надо иногда открывать завесу тайны для того, чтобы на них, на политиков, я имею в виду, европейских, в том числе, и общественное мнение давило.

- А вот вы раньше подсчитывали даже их потери. Лучше сказать – «ихние». Миллионы долларов. А сейчас почему-то перестали.

- Вы знаете, я думаю, что те оценки, которые мы давали в части алкогольной тематики, они более-менее точные были. А посчитать возможные последствия в части полного перекрытия транзита и закрытия сношений с ними крайне сложно. Это такая очень приблизительная величина.

Мы оценивали это в коридоре от 30 до 50 процентов ВВП, формируемого, в частности, в Литве. Поэтому я в какой-то мере даже понимаю, почему они, например, разрешили жд-транзит.

- Почему?

- Потому что это дает работу их железной дороге. И, собственно говоря, клайпедский порт как бы выводится вроде как из-под удара. Поэтому они и сделали этот шаг. А автомобильный транспорт им, может быть, менее в этом смысле интересен. Поэтому они пока его сохранили в ограничениях.

Но это не значит, что мы лишились каких-то возможностей в части ответа. Мы будем продолжать эту работу. И не мытьем, так катаньем все равно будем продавливать полное снятие ограничений на калининградский транзит в части и автомобильных перевозок тоже.

Когда Алиханов «топнул ногой»…

- Когда Антон Алиханов топнул ногой и сказал, что мы вообще все закроем, и вы не сможете возить свои грузы - вот эта остается угроза? Или вы сейчас смягчите свою позицию?

- Я думаю, что, наверное, с учетом того, что они все-таки сделали очень серьезные уступки нам, та мера, о которой вы сказали, я ее озвучил именно как крайнюю, в моем представлении.

- Это не я сказал, это вы сказали.

- Это вот лишь наши предложения. Я думаю, что во время переговоров с европейцами коллеги из МИДа там и других ведомств наверняка озвучивали и другие меры, которые могут быть приняты.

Потому что у нас все-таки свой региональный взгляд, а московским коллегам виднее, где ещё какие-то болевые точки находятся у европейских партнеров.

У нас много пространства для маневра, и надо продолжать эти маневры совершать для того, чтобы добиться уже окончательного финального желаемого результата.

Но еще раз, это - победа. Победа, в том числе, российской дипломатии. И хочу всем коллегам, которые в этой работе принимают участие, сказать спасибо и поздравить с этим значимым результатом. Но пока еще не финальным.

«Надеюсь, ко мне в Калининград переедет моя мама»

- Чего ваша мама, папа? Как они?

- Все хорошо, Александр. Переживают. Маму я все-таки, наверное, переманю в Калининград. Переедет она уже ко мне поближе, будет помогать мне, с внуками больше общаться.

- Ну, и просто морально сына как-то поддерживать. Она очень эмоциональный человек.

- Да, я родителей своих люблю. Папа, может, тоже подтянется со временем.

Но мама уже… она как врач иногда, там по 30-40 пациентов в день принимает. Любой доктор, если это хороший доктор, он тратит силы, сердце, душу на общение с людьми. Маме это уже тяжело. Мы - я и мои дети - хотим с мамой больше времени проводить. Пусть она к нам приезжает уже, в Калининград.

- Ладно, мы так и напишем. Значит, чувствуется в вашем голосе, Антон Андреевич, вот какая-то уверенность, какой-то оптимизм. Дай Бог нам всем. Я так понял, что это от людей передается вам, от калининградцев?

- Несомненно. Вы знаете, Александр, тут недавно перечитывал книжку одну - Фрэнка Герберта. И там сказано так, что даже если ты находишься в критической ситуации, на краю гибели, то никогда не должен показать никоим образом, ни своим видом, то, что ты находишься в критической ситуации. Потому что вся вера твоих соратников находится в тебе. И ты не можешь их подвести.

Не помню сейчас точно, как эта фраза звучит, но смысл в том, что нельзя показывать, что ты находишься в какой-то сложной ситуации. Всегда надо смотреть с оптимизмом, с уверенностью, что ты сможешь решить проблему. И эти - оптимизм и уверенность заразительны. Поэтому именно так стараемся себя вести.

Собственно говоря, как наш президент. Он говорит, что мы обязательно достигнем результата. И это даже не обсуждается. Поэтому и стараемся в этом вопросе ориентироваться на лучший пример, который перед нами.

- У нас Радио «КП” бесцензурное и газета бесцензурная, и сайт. Можете между нами так, мы только своим вот, - Владимир Владимирович ни разу не звонил вам вот за это время?

- На самом деле у меня контактов было много с коллегами и из Администрации президента, и из Совбеза, и из МИДа, и из других ведомств (Минэка, Минтранса). Я знаю, доклады соответствующие делались и с нашими предложениями, поэтому необходимости именно созваниваться, что-то проговаривать просто не было. Мы были в контакте с соответствующими лицами…

«Рассчитываем на поддержку и Федерального центра, и Федеральной «Комсомолки»

- …То есть, поддержку Кремля, поддержку, хотел сказать «Верховного главнокомандующего» - ощущали?

- Конечно, мы ощущаем.

Знаете, Калининграду в этом смысле везет, потому что Россия – это одна большая страна, а мы всегда как бы вынесены за пределы материнского тела…

Но - мы всегда под особым присмотром, что ли. Вся страна, собственно, не только Москва за нас переживает, наблюдает за нами, помогает. Мы за это очень признательны и ценим такое семейное отношение, что нас никогда не бросят, и в любой сложной ситуации мы можем рассчитывать на всемерную поддержку от федерального центра.

Это внушает, собственно говоря, уверенность в том, что мы справимся с любыми вызовами. Но это не просто эмоции, это такая кропотливая работа. Потому что очень многое было сделано за последние годы в части энергетической безопасности. Вот сейчас литовцы говорят, что мы сейчас выйдем из БРЭЛЛ, этого энергокольца. Так мы к этому готовы уже 4 года как. Чего нас пугать этим, я не очень понимаю. Калининград благодаря решениям, которые были приняты несколько лет назад, уже может существовать в режиме энергетического острова давно.

Транспортная тематика. Мы же построили два парома больших, один из них уже на линии, второй в сентябре выходит. Это тоже - заранее, ив понимали возможные риски, мы готовились к этому, и это нам помогает, в том числе и сейчас.

Мы готовы к тому, чтобы купировать эти риски и не дать никому ограничить развитие нашего региона.

* * *

- …И не только на федеральный центр, но и на федеральную «Комсомольскую правду» тоже можете всегда рассчитывать.

- (смеется) Спасибо, Александр, всегда рассчитываем на вас. И вы на нас рассчитывайте.

- Спасибо огромное. Счастливо. Держитесь!

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