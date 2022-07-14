Важный месседж Саакашвили, Зеленскому и коллективному Западу был послан еще в 1992 году

Шойгу поздравил военных с 30-летием миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта

«Первая миротворческая операция Российской Федерации, которая началась 14 июля 1992 в Южной Осетии, была сделана на одном дыхании и стала важной для страны работой», - заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на мероприятии по случаю 30-летию миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

Напомним, 14 июля 1992 года в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трёх батальонов — российского, грузинского и осетинского. Сергей Шойгу тогда был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

Глава военного ведомства отметил на мероприятии, что это был «уникальный опыт, когда за несколько дней была создана комиссия, в которую вошли представители всех силовых структурах».

- Имею в виду будущее МЧС, тогда госкомитет, заместитель министра обороны, первый заместитель министра внутренних дел, первый заместитель ФСБ, все это было собрано воедино. В то время, я уверен абсолютно, особенно мое поколение, мы были абсолютно убеждены в том, что все это временно, и наша страна опять будет большой и сильной, и опять будет Советский Союз, и никто никуда не уйдёт все будут жить в мире и согласии, - отметил Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что в условиях продолжающихся вооружённых столкновений приходилось вести переговоры и с представителями обеих конфликтующих сторон, и с лидерами незаконных вооружённых формирований, которые отказывались подчиняться официальным властям. Не скрою, было сложно. Но результат того стоил - Россия не дала истребить народ Южной Осетии.

«Очень хочу, чтобы все эти события действительно были историей и никогда больше не повторились», - сказал он.

В свою очередь глава МЧС Александр Куренков на мероприятии обратил внимание, что «принципы работы МЧС были заложены во время первой миротворческой операции РФ в Южной Осетии в 1992 году».

«Сегодня мы выполняем государственные задачи на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, и Украины. Однако независимо от географии приоритетами МЧС России остаются простые вещи, заложенные вами в далёком 92 году - оперативность, самоотверженность и всесторонняя помощь людям» - сказал глава МЧС обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

По словам Куренкова, 30 лет назад на территории Южной Осетии происходили трагические события, в ответ на Россией были приняты решения, что которые стали сигналом для всего мира: Россия не будет стоять в стороне, когда ближнему нужна помощь.

«В условиях открытого военного противостояния и гуманитарной катастрофы в регион были переброшены подразделения миротворцев и спасателей, многие из вас были непосредственными участниками тех событий. А уже потом подразделения МЧС России оказывали помощь населению Абхазии, Сербии вновь Абхазии, Южной Осетии в 2008 году, нагорном Карабахе и других горячих точках», - напомнил Куренков.

ИЗ ИСТОРИИ КОНФЛИКТА

В январе 1991 года в Цхинвал вошел шеститысячный отряд грузинских боевиков. В ходе военных действий столицу Южной Осетии штурмовали трижды (февраль и март 1991, июнь 1992). В конфликт была вовлечена Северная Осетия, куда прибыло около 43 тыс. беженцев из самой Южной Осетии и внутренних областей Грузии. По мере обострения отношений между Грузией и Южной Осетией в республике резко ухудшилась экономическая ситуация.

В Минобороны России сегодня так оценивают ситуацию: «К 92-му конфликт между Южной Осетией и Грузией тянулся уже два года. Союзные власти то вводили туда силы правопорядка, то выводили обратно. Южная Осетия, когда я впервые в ней оказался, поразила меня тем, что выглядела ничейной, что ли, брошенной всеми землей. Республика, в которой нет власти. Формально она есть, но при этом нет суда, нет прокуратуры, нет милиции. А еще нет электричества, нет газа, нет воды, а люди живут…»

Тогда решительными действиями российского руководства и частей российской армии, дислоцированных в Грузии, боевые действия были остановлены. В результате посреднических усилий российской дипломатии 24 июня в Сочи было подписано трехстороннее «Соглашение о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта». Оно предусматривало создание Смешанной контрольной комиссии, в которую вошли грузинская и юго-осетинская стороны, Россия и, в качестве отдельной стороны, Северная Осетия. Сопредседателем комиссии с российской стороны был назначен Сергей Шойгу – председатель Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Началась большая работа по обеспечению ввода миротворческих сил.

«Все приходилось решать в тяжелейших условиях. Не только Россия, но и российская армия переживала серьезный кризис. Ее реорганизация проходила в сложной политической и экономической обстановке. Снабжение войск велось плохо. Формирование осетинского миротворческого батальона было поручено генерал-майору Станиславу Николаевичу Суанову. Отмобилизование проводилось через военкоматы Северной Осетии. Брали только добровольцев», - вспоминают в военном ведомстве.

Отметим, что благодаря усилиям Сергея Шойгу подразделения добровольцев получили необходимую боевую технику, вооружение и вещевое имущество. Грузия тоже сформировала миротворческий батальон. При этом обмундирование, ГСМ и продовольствие для грузинских миротворцев было выделено Россией.

«На переговорах грузинскую сторону представлял генерал Пантелеймон Иванович Георгадзе, который по оценкам участников тех событий, проявил лучшие качества советского офицера. Необходимо отметить, что после подписания сочинских договоренностей обстрелы южноосетинских населенных пунктов грузинскими военными формированиями не прекращались», - говорят в Минобороны России.

В распоряжении «Комсомолки» оказались архивные фотографии Минобороны, на которых можно увидеть будущего министра обороны Сергея Шойгу в те тяжелые месяцы. Он дважды за неделю летал в Тбилиси на встречу с Эдуардом Шеварнадзе, который упорно отрицал причастность грузинских военных к обстрелам югоосетинских сел и Цхинвала.

Когда по указанию заместителя командующего ВДВ генерал-полковника Александра Алексеевича Чиндарова по грузинским позициям был нанесен авиаудар силами вертолетного полка, расположенного в Цхинвале, грузинские СМИ на весь мир заявили о том, что Россия бомбит грузинскую армию. 14 июля 1992 г. на территорию Южной Осетии были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе российского 104-го парашютно-десантного полка, грузинского и североосетинского миротворческих батальонов. Блокпостами был перекрыт доступ в районы возможной эскалации. «Этими действиями удалось прекратить кровопролитие, блокаду транспортного сообщения, провокации и дать людям хлеб и надежду на мир», - подчеркивают важность событий российские офицеры.

Только совместными титаническими усилиями Смешанной контрольной комиссии и российских миротворцев удалось предотвратить гуманитарную катастрофу, а также обеспечить сохранение мира в Южной Осетии, перейти к поиску мирного диалога, возвращению беженцев, восстановлению народного хозяйства.

При этом Южная Осетия в течение 16 лет существовала на правах независимого государства. Мир был нарушен 8 августа 2008 г. грузинские регулярные войска не совершили агрессию против непризнанной республики. Эта операция стала закономерным финалом политики грузинского президента Михаила Саакашвили. 9 августа руководством России было принято решение о начале операции по принуждению Грузии к миру. Главная ее цель - защита граждан России (в то время около 90% жителей Южной Осетии имели российское гражданство).

Выходит, что важный мессендж для Саакашвили с Зеленским, как и всему коллективному Западу был послан еще 30 лет назад. Но они его пропустили. Позже президент России Владимир Путин скажет все им прямо: «Россия всегда будет стоять на защите народов, проживающих на постсоветском пространстве. Место, где живут россияне, не пустая для нас территория».

«Истинным мерилом соответствия руководителей государственному уровню, по-видимому, является то, как их идеи, практические действия сказались на жизни народа, судьбе каждого человека. Отсутствие стратегического мышления и политической воли в разрешении межнациональных и связанных с ними территориальных противоречий неминуемо приводит к стихийным выступлениям населения, всплеску насилия, вооруженному противостоянию», - отмечают в Минобороны России.