Генпрокуратуре разрешили закрывать СМИ без решения суда

Генпрокурор может закрыть любое издание или канал без решения суда, если посчитает, что журналисты нарушили правила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поправки в закон о СМИ утвердил Владимир Путин. Главное нововведение: генпрокурор может закрыть любое издание или канал без решения суда, если посчитает, что журналисты нарушили правила. Вот за что у редакции могут отобрать лицензию без лишних разбирательств:

- Под видом правды рассказали вранье, что создало угрозу массового нарушения порядка. Что считать «созданием угрозы» в законе не уточняется. Как будет доказываться «недостоверность информации», тоже не расшифровывается.

- Публикация недостоверных сведений под видом правдивых о действиях нашей армии за рубежом.

- Явное неуважение к государству и обществу, выраженное в неприличной форме.

- СМИ можно закрыть за любые материалы дискредитирующие действия войск России.

- За призывы к организации и участию в несанкционированных митингах.

Еще в поправках указано, что Генпрокуратура имеет право закрыть в России иностранное СМИ (например, английское), если то государство (допустим, Англия) у себя закрыло редакцию какого-то нашего издания или канала.

Указано, что это защитит права и свободы граждан России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые законы, подписанные Путиным 14 июля 2022: переход на сторону врага, тюрьма за езду без прав и соцсети для госорганов

«Комсомолка» рассказывает главное о 25 новых федеральных законах, подписанных Владимиром Путиным 14 июля 2022 года (подробности)