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Политика14 июля 2022 15:06

Генпрокуратуре разрешили закрывать СМИ без решения суда

В теории, это может защитить наших журналистов за рубежом
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Генпрокурор может закрыть любое издание или канал без решения суда, если посчитает, что журналисты нарушили правила

Генпрокурор может закрыть любое издание или канал без решения суда, если посчитает, что журналисты нарушили правила

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поправки в закон о СМИ утвердил Владимир Путин. Главное нововведение: генпрокурор может закрыть любое издание или канал без решения суда, если посчитает, что журналисты нарушили правила. Вот за что у редакции могут отобрать лицензию без лишних разбирательств:

- Под видом правды рассказали вранье, что создало угрозу массового нарушения порядка. Что считать «созданием угрозы» в законе не уточняется. Как будет доказываться «недостоверность информации», тоже не расшифровывается.

- Публикация недостоверных сведений под видом правдивых о действиях нашей армии за рубежом.

- Явное неуважение к государству и обществу, выраженное в неприличной форме.

- СМИ можно закрыть за любые материалы дискредитирующие действия войск России.

- За призывы к организации и участию в несанкционированных митингах.

Еще в поправках указано, что Генпрокуратура имеет право закрыть в России иностранное СМИ (например, английское), если то государство (допустим, Англия) у себя закрыло редакцию какого-то нашего издания или канала.

Указано, что это защитит права и свободы граждан России.

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