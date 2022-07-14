МегаФон сделал Анапу безопасным городом с помощью технологий видеоаналитики

Уникальная система развернута оператором в Анапе.

Для проекта создан отдельный Центр обработки данных (ЦОД) с отечественными серверами и программным обеспечением.Информация с камер по выделенной линии передается в зашифрованном виде в ЦОД и Городской ситуационно-аналитический центр.

По положению объекта комплексная система видеоаналитики МегаФона может прогнозировать развитие сложившейся ситуации: например, если она обнаружит лежащего в общественном месте человека, то сделает предположение, что ему нужна помощь, и автоматически сообщит об этом в диспетчерскую службу. Если произошло ДТП – уведомит диспетчеров о тревоге, не дожидаясь звонка с места событий. Благодаря этому они смогут не только быстрее помочь участникам аварии, но и предотвратить образование пробок. Система помогает не только реагировать в экстренных ситуациях, но и обеспечивать порядок: выявлять несанкционированную торговлю, стихийные свалки и любые другие нарушения.

Если в Анапе потеряется ребенок, при этом он попал на камеры видеонаблюдения, новая система МегаФона поможет найти его по метаданным за секунды. По обычным камерам видеонаблюдения такой поиск занял бы гораздо больше времени, а без использования системы – несколько дней.

Система видеоаналитики объединяет умные видеокамеры, защищенную инфраструктуру связи и два программных решения разного типа: софт на умных видеокамерах с базовыми элементами аналитики и поисковый алгоритм на основе нейросетей, который обеспечивает 99% точность идентификации. Система полностью покрывает центр Анапы и общественные места в курортной зоне. Она мгновенно распознает больше 3 млн типов изображений – силуэты, номерные знаки, животных и т.д.

- МегаФон накопил большую экспертизу в решениях для умных городов: первый проект мы реализовали в 2014 году в Сочи, - рассказал коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян. - В Анапе мы впервые представили единый продукт, совместив и аппаратную часть, и инфраструктуру связи с максимальной защитой, и самые продвинутые на сегодня алгоритмы для анализа и прогнозирования ситуации. Комплексный продукт поможет как государственным, так и частным заказчикам по всей стране значительно ускорить и упростить решение вопросов общественной безопасности и комфортной жизни горожан.

Как отмечается, система не просто выдает быстрый поиск по видеофайлам, но и добавляет к ним текстовые описания, которые и позволяют алгоритмам мгновенно идентифицировать нужные объекты и события. Полученные метаданные, в отличие от видеоархива, можно хранить много лет.