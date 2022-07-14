Бикини без боли: уникальная методика шугаринга Куралай Есмурзаевой

Фото: пресс-служба Куралай Есмурзаевой

Посещение не только косметологов, мастеров маникюра и педикюра, но и специалистов по шугарингу является важным пунктом в списке дел представительниц прекрасного пола.

Мы решили узнать у именитого мастера по шугарингу из Казахстана Куралай Есмурзаевой, какие актуальные методики пользуются популярностью в этом сезоне. Куралай - профессионал высокого уровня, признанный не только в Казахстане, но и в России и других странах СНГ. Основательница шугаринг-студии “Sweet Epil” и Академии шугаринга Куралай Есмурзаевой, судья международных чемпионатов по эпиляции в странах СНГ, автор уникальных методик.

Одна из них - методика «Бикини без боли», которая делает процедуру практически безболезненной, завоевала сердца многих девушек. Изначально, говорит Куралай, методика была рассчитана на беременных женщин, чья кожа становится более чувствительной в этот период.

«Ко мне обращались клиентки с низким болевым порогом. Я пришла к выводу, что необходимо разработать методику, позволяющую сделать процедуру шугаринга максимально безболезненной. И я смогла это сделать. Одной из главных особенностей методики является работа с меньшим количеством пасты для шугаринга, чтобы захватывать меньшую площадь кожи и отрывать меньшее количество волос, но при этом не увеличивать потраченное на процедуру время.

Я стала применять методику на девушках с низким болевым порогом и беременных, предупреждая, что такая услуга стоит дороже. Когда одна из женщин заявила, что хочет приходить именно на «Бикини без боли» и после родов, я поняла, что эта методика будет востребованной», - вспоминает Куралай.

Фото: пресс-служба Куралай Есмурзаевой

Так родился авторский курс, а название техники Куралай Есмурзаева запатентовала. Она признается – впоследствии мастера стали копировать название или придумывать очень схожие, выдавая за свое авторское.

Обучающий курс «Бикини без боли» прошли более 300 мастеров. Поначалу, вспоминает Куралай, опытные мастера скептически относились к курсу, считая, что ничего нового для себя не откроют. Положительные отзывы от благодарных клиентов убедили скептиков в обратном.

Еще одним ноу-хау Куралай Есмурзаевой стала техника, которая позволяла специалисту проводить сеанс шугаринга сидя. Это новшество было направлено на комфорт самих мастеров, позволяя им меньше уставать в течение дня и, таким образом, принимать большее количество посетителей.

«Мастера по шугарингу не понаслышке знают об усталости в конце рабочего дня. Приходится стоять весь день, нагибаться, склоняясь к клиентке, держать голову в наклонном положении. От этого со временем возникают проблемы со здоровьем», - рассказывает Куралай Есмурзаева.

Она продумала все нюансы – как нужно сесть самой, как разместить клиентку, как перемещаться от зоны к зоне.

«Конечно, есть мастера, которые предпочитают выполнять процедуру стоя. Я лишь показываю, что есть альтернатива. Эту технику я представила на мастер-классах, которые проводила в Казахстане и России», - делится преподаватель.

Методика включает в себя и такие важные нюансы, как правильное расположение ног, чтобы при отрыве пасты не потерять баланс собственного тела, а также как верно работать, если ведущая рука у мастера – левая.

Фото: пресс-служба Куралай Есмурзаевой

От консистенции сырья, правильного натяжения и четкости движений зависит то, насколько качественно будет выполнена услуга и останется ли доволен клиент.

Обучение новым методикам проходили не только мастера из Казахстана, но и из Украины, России, Беларуси, Италии, Великобритании, Словакии, Испании, Германии, Грузии, Узбекистана. Для этого Куралай разработала онлайн-курсы.

На данный момент Куралай Есмурзаева проводит уроки не только онлайн, но и офлайн - индивидуально и небольшими группами, помогая специалистам повышать свое мастерство и улучшать навыки.

В летний период Куралай рекомендует регулярно посещать мастера шугаринга, чтобы всегда быть неотразимой, и не забывать об увлажнении кожи профессиональными средствами. Позитивный настрой и профессиональный мастер - гаранты того, что процедура пройдет максимально безболезненно.