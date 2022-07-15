Анекдоты: Социальная лестница - это когда раньше ты плакала в метро, а теперь в такси

У тех, кто хочет изменить мир, просто нет удобного дивана.

* * *

- Дорогой, а ты не променяешь меня на девушку помоложе лет через десять?

- Милая, ну что за вздор?! С чего ты взяла, что я выдержу с тобой десять лет?!

* * *

В Москве решили провести бой быков.

Фамилии быков по закону не разглашаются.

* * *

Он у меня такой романтический, такой романтический! На свиданиях читал мне наизусть Петрушку!

- Люся, не Петрушку, а Петрарку!

* * *

У нас в стране больше всех зарабатывают футболисты и политики.

Но парадокс состоит в том, что если их поменять местами, то ничего не изменится.

* * *

- Слышал? Финляндия собралась строить забор на границе.

- Что положено - напишем!..

* * *

Допинговый скандал разразился на олимпиаде по философии…

* * *

- Я вообще жутко боюсь летать. Обычно я в самолете бледнею, потею, пью вино и дрожу, а окружающие надо мной смеются. Потом они спрашивают, кем я работаю, и я отвечаю, что работаю я профессором, а занимаюсь турбулентностью.

Они почему-то сразу перестают смеяться и начинают пить, представляешь?

* * *

В театрах Древней Греции был работник, который бил палкой шумных зрителей. Вчера был в кинотеатре и понял, что древние цивилизации действительно были продвинутыми.

* * *

Соседи так долго делали ремонт, что у меня до сих пор фантомные дрели.

* * *

В России вводится уголовная ответственность для колдунов и гадалок, которые берут плату за помощь, не имея ни возможности, ни намерения таковую оказать.

Персонал районных поликлиник слегка напрягся.

* * *

Решил деградировать, но, увы, у меня не оказалось палки для селфи.

* * *

Было бы забавно, если бы у библиотек были коллекторы. Звонили бы, выбивали книги из должников. Типа:

- Игорь Владимирович, вы у нас в начале года томик «Мертвых душ» брали и не вернули. Как будем решать вопрос? Вы же понимаете, что теперь должны нам два тома?

* * *

На пляже взорвалась секс-бомба. Саперы второй день отделяют медуз от силикона.

* * *

- Слушай, а ты помнишь формулу площади шара?

- Я ее и не знала никогда.

- Странно, а как ты рассчитываешь, сколько тебе ткани покупать на новое платье?!

* * *

Мы так давно вместе, что понимаем друг друга уже с полусухого.

* * *

Если вы сидите где-то в общественном месте, а незнакомый человек, вам неприятный, неожиданно подсаживается к вам, просто уставьтесь на него и произнесите: «Ты принес товар?»