Анекдоты: Социальная лестница - это когда раньше ты плакала в метро, а теперь в такси

У тех, кто хочет изменить мир, просто нет удобного дивана.
* * *
- Дорогой, а ты не променяешь меня на девушку помоложе лет через десять?
- Милая, ну что за вздор?! С чего ты взяла, что я выдержу с тобой десять лет?!
* * *
В Москве решили провести бой быков.
Фамилии быков по закону не разглашаются.
* * *
Он у меня такой романтический, такой романтический! На свиданиях читал мне наизусть Петрушку!
- Люся, не Петрушку, а Петрарку!
* * *
У нас в стране больше всех зарабатывают футболисты и политики.
Но парадокс состоит в том, что если их поменять местами, то ничего не изменится.
* * *
- Слышал? Финляндия собралась строить забор на границе.
- Что положено - напишем!..
* * *
Допинговый скандал разразился на олимпиаде по философии…
* * *
- Я вообще жутко боюсь летать. Обычно я в самолете бледнею, потею, пью вино и дрожу, а окружающие надо мной смеются. Потом они спрашивают, кем я работаю, и я отвечаю, что работаю я профессором, а занимаюсь турбулентностью.
Они почему-то сразу перестают смеяться и начинают пить, представляешь?
* * *
В театрах Древней Греции был работник, который бил палкой шумных зрителей. Вчера был в кинотеатре и понял, что древние цивилизации действительно были продвинутыми.
* * *
Соседи так долго делали ремонт, что у меня до сих пор фантомные дрели.
* * *
В России вводится уголовная ответственность для колдунов и гадалок, которые берут плату за помощь, не имея ни возможности, ни намерения таковую оказать.
Персонал районных поликлиник слегка напрягся.
* * *
Решил деградировать, но, увы, у меня не оказалось палки для селфи.
* * *
Было бы забавно, если бы у библиотек были коллекторы. Звонили бы, выбивали книги из должников. Типа:
- Игорь Владимирович, вы у нас в начале года томик «Мертвых душ» брали и не вернули. Как будем решать вопрос? Вы же понимаете, что теперь должны нам два тома?
* * *
На пляже взорвалась секс-бомба. Саперы второй день отделяют медуз от силикона.
* * *
- Слушай, а ты помнишь формулу площади шара?
- Я ее и не знала никогда.
- Странно, а как ты рассчитываешь, сколько тебе ткани покупать на новое платье?!
* * *
Мы так давно вместе, что понимаем друг друга уже с полусухого.
* * *
Если вы сидите где-то в общественном месте, а незнакомый человек, вам неприятный, неожиданно подсаживается к вам, просто уставьтесь на него и произнесите: «Ты принес товар?»