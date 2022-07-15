Высокоточным оружием был нанесен удар по Дому офицеров в Виннице Фото: REUTERS

Зеленский сдает свою страну Варшаве

Шестой президент Украины согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине. При том он готов на то, что Варшава введет войскам на запад незалежной. Об этом заявил экс-дипломат, политолог Ростислав Ищенко. Ищенко полагает: «В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это нужно, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20–30 территориальной обороны на восточный фронт». Но кого это спасет и от чего?

Британская техника переходит к союзным силам

Силы ЛНР взяли в качестве трофея первую британскую артустановку М777. В Народной милиции сообщают: «Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта установка М777». Это буксируемая гаубица калибра 155 мм, разработанная британской компанией BAE Systems и сменившая на вооружении Сухопутных войск США более тяжелые гаубицы М198. По Луганску она точно отстрелялась, теперь разворот на 180 градусов...

Почему незалежная проигрывает союзным силам

Мартин ван Кревельд, израильский военный стратег и историк, заявил, что Украина следует проигрышной стратегии обычных военных действий против превышающей ее по силе России. В аналитической публикации в Die Welt он указал, что мечты украинских политиков выйти на границы 1991 года несбыточны. В первую очередь - из-за подавляющей мощи российской армии. Ван Кревельд пишет: «Танк против танка, орудие против орудия, самолет против самолета. И все это с серьезным намерением не просто остановить наступление россиян, но и вытеснить их с украинской территории. С учетом того, что на каждый украинский орудийный залп россияне отвечают десятью, украинскую стратегию иначе чем «рецептом для поражения» не назовешь». А в Киеве после отставки посла Мельника остался кто-то, кто бегло читает по-немецки? Впрочем, есть же Гугл-переводчик.

В Виннице разбит Дом офицеров

Высокоточным оружием был нанесен удар по Дому офицеров в Виннице. В этом здании находились бойцы ВСУ, которых готовили для занятия низовых командных должностей. Киев тут же обвинил Москву в бомбардировке мирных городов. Обвинение в адрес России со стороны Украины прозвучало и в ООН. Евгений Варганов, старший советник постпредства РФ при ООН, привел факты, которые говорят о том, куда именно пришелся удар, и кто конкретно находился в данном здании.

Командир нацбата рассказал про русских пленных

Александр Кравцов, попавший в плен командир нацбатальона «Медведи SS», рассказал, что его боец зарезал пленного из России, к которому остальные «относились нормально». Кравцов заявил: «В бункере, где мы были, морпехи с разведротой, был пленный. К нему относились нормально. Но один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его». Сейчас в отношении 500 боевиков нацбата «Азов» и других националистических формирований возбуждены уголовные дела. Кстати, мораторий на смертную казнь в ДНР недавно был отменен.

Пхеньян приветствовал независимость Донецка

Син Хон Чхоль, посол Корейской Народно-Демократической Республики, накануне вручил послу ДНР Ольге Макеевой ноту о признании независимости республики. Посол Северной Кореи подтвердил солидарность с Донецком. Вот что сообщила Макеева: «Господин Син Хон Чхоль выразил солидарность с борьбой нашего правительства за упрочение независимости страны и достижение территориальной целостности». Киев изволил гневаться. Но Пхеньян смеется даже над Вашингтоном. А еще там есть ракеты. И они летят точно дальше середины Днепра.

Нормальная власть на вольных землях восстановлена

Министерство обороны России сообщило, что во всех подконтрольных российским военным городах и селах Украины восстановлена нормальная власть. МО РФ заявило: «Во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Оживают рынки и городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится. И всюду вернется привычная мирная жизнь». Конечно, вернется, куда она денется.

ЕС российские паспорта для украинцев не признает

Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС, считает нарушением суверенитета незалежной решение России упростить получение гражданства РФ для украинцев. Старина Жозеп заявил, что Евросоюз такие паспорта признавать не собирается. Так и сказал: «Новое российское законодательство, упрощающее процедуру для всех украинцев по получению гражданства России — это еще одно вопиющее нарушение украинского суверенитета, связанное с незаконной войной. ЕС никогда не признает эти паспорта». Ну и как дальше жить с этим – бежать в Евросоюз? Так ведь не особо там ждут…

Дублину беженцы поперек горла

Irish Times констатирует, что Ирландия исчерпала места для украинских беженцев. Центр приема Ситиуэст под Дублином переполнен. По данным издания, беженцы уже завтра «могут застрять в аэропорту без койки». Премьер Ирландии Михол Мартин экстренно собирает кабмин для обсуждения ситуации. Только за прошлую неделю до Ирландию добрались 1454 гражданина с голубым паспортом с трезубцем. А всего с февраля на зеленый остров прибыли 40678 человек из незалежной. И как-то сложно поверить в то, что у них «нет ни копейки». Может, их на юг отправить - вон в Испании Красный Крест начал подселять украинцев к ЛГБТ-семьям. Для более тесного знакомства с европейскими ценностями.

В Мариуполе не катастрофа, а улучшение экологической ситуации

Константин Иващенко, мэр Мариуполя, заявил, что экологическая ситуация в Мариуполе улучшилась за последнее время. По его данным, в городе не работает металлургия, а все разговоры украинских СМИ про «экокатастрофу» – выдумки. Иващенко сообщил: «Ни одно металлургическое предприятие не работает, функционирует только морпорт, он не загрязняет воздух и воду Азовского моря, экологическая ситуация намного лучше, чем было раньше». По данным мэра, в городе работает СЭС. Она делает заборы воды и воздуха в местах большого скопления людей. Заявления украинских СМИ о вспышке чумы и холеры в Мариуполе – выдумки. Их фантазии – их проблемы, холера ясна.