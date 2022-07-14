Минобороны России: Зеленский стал набирать в армию больных, стариков и подростков

Cледователи продолжают устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения Фото: REUTERS

По показаниям пленных военнослужащих ВСУ большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии.

«Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе», - заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев, - «Это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель, как это делали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда, осознавая безысходность своего положения, бросали на оборону городов больных, стариков и подростков».

Теперь представьте, что на поле боя оказывается хромой, глухой, плохо видящий человек, с хроническими или приобретенными заболеваниями, что препятствуют службы в армии, который никогда не служил в армии. Такой станет «пушечным мясом» в первом же бою.

Украинские власти демонстрируют бесчеловечное отношение к собственным гражданам и полное безразличие к их судьбам буквально на каждом шагу.

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- «В Николаеве в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Космонавтов) размещены подразделения ВСУ. На прилегающей территории находится большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии, по периметру учебного заведения выставлены блокпосты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не уведомлено».

- «В Былбасовке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (ул. Полевая) дислоцируются подразделения украинских националистов, размещены самоходные артиллерийские установки и склады боеприпасов, при этом, эвакуация гражданского населения из данного района умышленно не проводилась».

- «В Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (ул. Владислава Зубенко) боевики националистического батальона «Кракен» оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики с территории школы № 3 (ул. Нади Курченко) в ночное время неонацисты обстреливают из артиллерийских орудий позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня, при этом, в подвале здания под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита»».

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима

- «В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию, с широким освещением в украинских и западных СМИ, обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции российские Вооруженные Силы не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку», - отметил Мизинцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России фиксирует очередные факты преступлениях украинских силовиков.

- По имеющейся информации, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Ворошиловского района Донецка погибли двое мирных жителей, еще 6 человек получили ранения. В городе Изюме Харьковской области в результате обстрелов двое жителей погибли, еще 15 получили ранения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что следователи продолжают устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для привлечения их к уголовной ответственности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 28 261 человек, в том числе 4 530 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 558 054 человека, из которых 402 883 ребенка».

-«Государственную границу Российской Федерации пересек 407 151 личный автомобиль, в том числе за сутки – 5 007».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 46 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 43 515 тонн гуманитарной помощи, проведено 1 306 акций, в том числе за истекшие сутки четыре – в Луганской Народной Республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 314,5 тонны гуманитарной помощи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Миллионную армию» Киева готовят к контрнаступлению в августе. Сможем ли мы его отбить?

Полковник Виктор Баранец оценил шансы миллионной армии Украины в ходе готовящегося в августе контрнаступления (подробности)

В Донбассе комбайны ходят вперемешку с танками: как жизнь возрождается из пепла

Придется ли России кормить освобожденные территории Донбасса? Или они сами готовы завалить нас продуктами? Выяснял спецкор kp.ru Алексей Овчинников (подробности)