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Политика14 июля 2022 18:30

Минобороны России: Зеленский стал набирать в армию больных, стариков и подростков

Мужское население Украины в военкоматах принуждают подписывать отказы от прохождения медицинской комиссии
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Cледователи продолжают устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения

Cледователи продолжают устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения

Фото: REUTERS

По показаниям пленных военнослужащих ВСУ большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии.

«Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе», - заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев, - «Это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель, как это делали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда, осознавая безысходность своего положения, бросали на оборону городов больных, стариков и подростков».

Теперь представьте, что на поле боя оказывается хромой, глухой, плохо видящий человек, с хроническими или приобретенными заболеваниями, что препятствуют службы в армии, который никогда не служил в армии. Такой станет «пушечным мясом» в первом же бою.

Украинские власти демонстрируют бесчеловечное отношение к собственным гражданам и полное безразличие к их судьбам буквально на каждом шагу.

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- «В Николаеве в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Космонавтов) размещены подразделения ВСУ. На прилегающей территории находится большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии, по периметру учебного заведения выставлены блокпосты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не уведомлено».

- «В Былбасовке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (ул. Полевая) дислоцируются подразделения украинских националистов, размещены самоходные артиллерийские установки и склады боеприпасов, при этом, эвакуация гражданского населения из данного района умышленно не проводилась».

- «В Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (ул. Владислава Зубенко) боевики националистического батальона «Кракен» оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики с территории школы № 3 (ул. Нади Курченко) в ночное время неонацисты обстреливают из артиллерийских орудий позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня, при этом, в подвале здания под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита»».

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима

- «В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию, с широким освещением в украинских и западных СМИ, обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции российские Вооруженные Силы не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку», - отметил Мизинцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России фиксирует очередные факты преступлениях украинских силовиков.

- По имеющейся информации, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Ворошиловского района Донецка погибли двое мирных жителей, еще 6 человек получили ранения. В городе Изюме Харьковской области в результате обстрелов двое жителей погибли, еще 15 получили ранения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что следователи продолжают устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для привлечения их к уголовной ответственности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 28 261 человек, в том числе 4 530 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 558 054 человека, из которых 402 883 ребенка».

-«Государственную границу Российской Федерации пересек 407 151 личный автомобиль, в том числе за сутки – 5 007».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 46 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 43 515 тонн гуманитарной помощи, проведено 1 306 акций, в том числе за истекшие сутки четыре – в Луганской Народной Республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 314,5 тонны гуманитарной помощи».

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