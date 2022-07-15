Вопрос дня: Готовы встретить новую волну коронавируса? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи с 40-летним стажем:

- Пока ощущения, что наступает новая волна ковида, у меня нет. При этом в машине всегда есть запасы ковидных костюмов и препаратов. Запасы остались с прошлой зимней волны. Да, мы постоянно берем пробы. Если пробы положительные - везем в больницу. Но всплеска еще не вижу.

Алексей ДЕМИН, экс-глава Российской ассоциации общественного здоровья:

- Как можно спокойно относиться к новой волне? Края пандемии пока не видно. Планетарный масштаб опасности постоянно подчеркивают в ООН и ВОЗ. Огромная часть населения мира так и не получила прививку. Отсюда новый виток. Никто не гарантирует, что снизится летальность от нового штамма. Я спокоен, потому что мы делаем новые вакцины. Я привился. А антипрививочники - они смыкаются с мракобесием.

Максим СУРАЙКИН, зампред Заксобрания Ульяновской области:

- Первый раз я привился в 2020 году. Второй раз - в феврале 2022-го. Да, я перенес ковид. И после него была тяжелая депрессия. Но сейчас я собираюсь сделать еще одну прививку. В том числе потому, что буквально через неделю мы планируем командировку в Донбасс. Гуманитарку везем, квадрокоптеры.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- Я вакцинировалась не раз. И мои помощники вакцинированы тоже. Успела переболеть. Когда заболела моя внучка, у меня было ощущение, что я сама с ней отсидела карантин в прошлом году. Сейчас, полагаю, у нас не будет новой пандемии. У нас есть опыт, мы знаем, что такое дистанция, предохранение, лечение.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Да как я готовлюсь к новой волне - ну никак! Я спокойно реагирую. Для меня все эти новые волны - как грипп. Переболею раз в год, чай с малиной попью, и все. А кашляю сейчас я оттого, что такой вопрос услышал.

Ирина КОРЖАЕВА, клинический психолог:

- Учусь слышать свой организм. Он все подскажет.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Я привился дважды. И вокруг привиты все помощники. Не было в Совфеде обсуждений, прививаться или нет. Надо - причем «Спутником».