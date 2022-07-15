Военная спецоперация на Украине 15 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на территории Украины специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июля 2022 года.

Министерство обороны России сообщило, что силы РФ уничтожили РСЗО Вооруженных сил Украины в Запорожской области. «Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которые участвуют в спецоперации на Украине. В эту категорию попадает гражданский персонал Вооруженных сил РФ, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты. Они смогут получить соответствующие меры соцподдержки.

Минобороны РФ сообщило, что армия России уничтожила до тысячи боевиков Вооруженных сил Украины в ДНР и Николаевской области. Силы РФ нанесли удары в районах населенных пунктов Березнеговатое, Константиновка и Краматорск.

Более 200 боевиков украинского батальона «Кракен» отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков, сообщает Минобороны России.

Союзные силы России, ЛНР и ДНР освободили населенные пункты Стряповка и Новая Каменка под Соледаром Донецкой народной республике, заявил представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Соединенные Штаты провоцируют продление конфликта на Украине, поставляя Киеву вооружение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рекомендацию американского посольства немедленно покинуть Украину.

Украинские ударные беспилотные аппараты дважды обстреляли погранпост в поселке Черноземный в Брянской области, заявил глава региона Александр Богомаз.

Отказ Киева от мирных переговоров с Москвой ухудшает перспективы сохранения государственности Украины, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

14 июля:

22:55 Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину по соображениям безопасности

22:20 Минобороны сообщило о подготовке националистами подрыва моста в Днепропетровской области

21:42 Болсонару заявил о намерении предложить Зеленскому решение конфликта на Украине

20:51 Брянский губернатор сообщил о двух обстрелах погранпоста посёлка Черноземный, жертв и пострадавших нет