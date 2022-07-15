Экстренное заседание Госдумы 15 июля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию экстренного заседания Государственной думы 15 июля 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экстренное заседание Госдумы проходит в Москве 15 июля 2022 года. Прямая онлайн-трансляция идет на сайте kp.ru.

Напомним, о готовящейся сессии стало известно в воскресенье 10 июля. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил некоторые пункты повестки экстренного заседания. Так, в Госдуме подтвердили, что в пятницу рассмотрят законопроект о присвоении пограничникам, попавшим на спецоперацию, статуса ветеранов боевых действий. Они получат льготы на оплату коммуналки и проезд.

Вероятно, депутаты рассмотрят поправки в Уголовный кодекс о возможности перевода осужденных за особо тяжкие преступления из тюрем на принудительные работы и законопроект об использовании новых технологий для упрощенного оформления пенсий. Также Госдума должна принять кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Указ о назначении его на эту должность уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Прямая онлайн-трансляция экстренного заседания Госдумы 15 июля 2022 года