На удаленке: Президент Шри-Ланки подал в отставку по электронной почте

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Фото: REUTERS

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, сбежавший из страны на фоне массовых беспорядков, направил спикеру парламента письмо с сообщением о своей отставке. Поначалу было неясно, будет ли это обращение иметь законную силу, поскольку впервые в истории страны заявление об отставке главы государства было подано по электронной почте. Но, в итоге, отставка Раджапаксы была принята.

Согласно сообщениям СМИ, Раджапакса, покинув Шри-Ланку на военном самолете, вместе с семьей и охранником подался вначале на Мальдивы, а затем перебрался в Сингапур.

Кризис, охвативший островное государство, в середине апреля вылился в «упреждающий дефолт» – власти страны заявили, что не в состоянии выплачивать внешний долг, а все имеющиеся резервы будут направлены на закупку валюты, из-за недостатка которой начались проблемы с энергоносителями, продуктами и товарами первой необходимости.

Вскоре в стране начались протесты, переросшие в массовые беспорядки. Президент покинул страну после удачного штурма митингующими его резиденции.

На данный момент обязанности президента Шри-Ланки исполняет премьер-министр Ранил Викремесингх, в стране введено чрезвычайное положение, действует комендантский час, сообщает NYT.