"Война всех против всех" в Киеве: Украинские политики грызутся и ищут между собой "агентов Путина"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Пока в восточных регионах Украины идут активные боевые действия, и военнослужащие ВСУ ежедневно погибают сотнями, в столичном Киеве своя атмосфера. Жители столицы наслаждаются летом, купаются, загорают, ходят по клубам и ресторанам, а в "высоких кабинетах" в это время идет своя тайная жизнь с интригами и скандалами. Эдакая "война всех против всех", которая иногда прорывается наружу.

Ни для кого уже не секрет, что Зеленский активно интригует против Главкома ВСУ генерала Залужного. По мнению Зеленского, генерал неправильно воюет с Россией, оставляя город за городом, вместо того, чтобы сражаться в них до последнего украинца. Генерал же считает главной задачей сберечь людей, что по итогам не дает необходимой для Зеленского в его презентации Западу картинки бескомпромиссности "войны Украины". Поэтому против Залужного были предприняты активные действия и провокации, как, например, в истории с "закрепощением" военнообязанных и возможностью покинуть место своей регистрации только с разрешения военкомата. Инициатива, которая и до того была закреплена в соответствующих постановлениях совсем иного авторства, вызвала скандал в обществе, и Зеленский ее "отменил", сделав изумленное лицо с выражением Людвига Аристарховича: "А кто же это сделал?" А попутно еще сделал втык Залужному и приказал без его ведома никаких решений не принимать.

Эта интрига породила следующую. Теперь президент приказал Залужному предпринять наступление, чтобы "освободить" юг Украины и украинское морское побережье. Понятно, что как бы ни развивалась ситуация в этом направлении (а поставленная задача относится к области ненаучной фантастики), крайним в этой ситуации команда Зеленского сделает Залужного, чтобы иметь основания отправить генерала в отставку. Правда, Залужный, который поучает поддержку из США, начал предпринимать активные контрмероприятия: сформировал свою команду из экспертов, журналистов, блогеров. И нас еще ждут увлекательные события из жизни этого жабогадюкинга.

Главком ВСУ Валерий Залужный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Который активно развивается и внутри самой команды Зеленского. "Мовный фюрер" Тарас Креминь вдруг прозрел и обвинил Зеленского в том, что тот нарушает украинское законодательство в области государственного языка.

- Использование негосударственного языка зафиксировано в выступлениях президента и других представителей власти во время встреч с представителями иностранных средств массовой информации и организаций, - обрушился "мовный фюрер" на главного "недофюрера Украины". И хорошо еще, что Зеленский говорил на английском с иностранными визитерами. А если бы стал говорить на русском, то его можно было бы записывать в сепаратисты и тут же судить. Кроме Зеленского, за использованием негосударственного языка были замечены Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, советник министра внутренних дел Антон (Антонина) Геращенко, экс-министр МВД Арсен Аваков, для которого украинская мова стала просто непреодолимым шлагбаумом, советник главы Офиса президента Украины Алексей (Люся) Арестович и многие другие. С 16-го июля, предупредил Тарас, все сайты, страницы в соцсетях, мобильные приложения на Украине, все интернет-ресурсы, которые используются в качестве интернет-представительств организаций, вплоть до описания товаров на продажу должны загружаться по умолчанию на украинском языке. А иначе Тарас начнет вовсю пополнять изрядно прохудившуюся украинскую казну.

Тарас Креминь обвинил Зеленского в том, что тот нарушает украинское законодательство в области государственного языка. Фото: ru.wikipedia.org

Кстати, об Арестовиче. Мало того, что этот больной фантазер и ярый человеконенавистник и манипулятор, загаживатель сознания массового поражения регулярно выступает на Ютуб-канале беглого недоадвоката Марка Фейгина (кстати, уважаемые правоохранительные органы РФ, там персонаж по имени Марк Захарович наговорил уже не на одно уголовное дело, а вы почему-то молчите) исключительно на русском языке, так он еще умудрился впутаться в международный скандал, причем, по собственной инициативе. Так, он обвинил в инициировании скандала с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком которого республиканка-конгрессвумен Виктория Спартц обвинила в работе на Кремль, мэра Днепропетровска Бориса "вешать будем потом" Филатова и лидера запрещенного в России "Национального корпуса" Андрея Билецкого. По мнению Арестовича, именно эти украинские нацисты настропалили американскую конгрессвумен украинского происхождения для нанесения удара по Зеленскому через Ермака. И Арестович тут же получил "обратку" от Филатова. Причем, мэр не стеснялся в выражениях, хотя до откровенного публичного мата пока не опустился.

Cоветник президента Украины Алексей Арестович.

- Только что говорящая …опа ОП по имени Арестович в своём очередном интервью очередным «хорошим русским» рассказала, кто на самом деле «накрутил» Викторию Спартц. Это Андрей Билецкий и… ваш покорный слуга. Похоже, что в ОП искренне уверовали, что мэр настолько всесилен, что может крутить американскими конгрессменами, как цыган солнцем, - язвительно ответил Филатов и тут же перешел в контрнаступление. - Да, я дружу с Викторией Спартц. И когда я читаю бред воспалённого разума про "агентов Москвы-трампистов" и "нарративы Путина", то, понимаю, насколько недальновидны многие представители отечественного политикума. вместо того, чтобы пытаться Вику переубедить, ответить на её неудобные вопросы и сделать её союзником, наши неуклюжие «керманычи» и их говорящие головы всячески оскорбляют Викторию Спартц и выдвигают безумные конспирологические теории.

И выдвинул в адрес Арестовича в свою очередь обвинение то ли в дебилизме, то ли в "работе на Путина".

- И да, только совсем недальновидные люди могут оскорблять республиканцев и грязно ругаться с ними тогда, когда их шансы на победу на выборах в США крайне высоки, - заявил Филатов, после чего в воздухе запахло угрозой предъявления обвинения, мол, дескать, что ты Люся делаешь, где мы будем харчиться после выборов в Конгресс? Уж не Путин ли тебе дал такое задание?

И пока на фронте гибнут украинцы, в Киеве по полной плетутся интриги и идет выяснение, кто работает на Кремль, в ходе которого одни "агенты Путина" обвиняют других "агентов Путина" в том, что они "агенты Путина". Жабогадюкинг, как он есть. И все это под прокрутки коммерческих схем заради гешефтов для своего кармана.

Как сказала одна из героинь эпизода фильма "Покровские ворота": "Высокие отношения".

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 15 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Герои спецоперации «Z»: старший сержант Синицын задержал корректировщика артогня

В ходе допроса националист выдал информацию о позициях вражеских артиллерийских батарей, которые впоследствии были уничтожены (подробности)

Ракетный удар по Виннице нанесен по пункту размещения националистов

Ракетный удар по Виннице нанесен по центру размещения националистов в Доме Офицеров, сообщает Симоньян со ссылкой на Минобороны России (подробности)