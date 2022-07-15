Грязные и свободные: Британцы из экономии перестают пользоваться стиральными машинками

В Британии гигантские счета за электроэнергию не позволяют бедным семьям включать стиральные машины. Фото: Shutterstock

Энергетический кризис, продолжающийся в Западной Европе, больнее всего ударил по самым незащищенным слоям населения – в Британии заявляют о нехватке у бедных семей средств на элементарные предметы первой необходимости, в том числе, на средства гигиены.

Британский таблоид The Mirror утверждает, что наименее состоятельные жители Туманного Альбиона отказываются даже от бесплатного стирального порошка, который раздают им благотворительные организации – счета за электроэнергию не позволяют бедным семьям включать стиральные машинки.

А еще они используют средство для мытья посуды в качестве шампуня и геля для душа, потому что так дешевле.

– Когда нет денег, трудно угнаться за средствами гигиены, поэтому люди прибегают к отчаянным мерам. Вы можете купить дешевое средство для мытья посуды примерно за 50 пенсов. Это действительно печально, продовольственные банки раздают стиральный порошок, а люди не хотят его, потому что не могут оплатить счета. Поэтому они даже не стирают свою одежду, – рассказала журналистам основательница благотворительной организации Freedom4Girls Тина Лесли.

Она назвала «душераздирающей» ситуацию, при которой после оплаты счетов у людей не остается денег на элементарное.

– Все влезают в долги, а следующее дело – выселение, потому что люди уже не могут платить муниципальные налоги, – печально подытожила Лесли.