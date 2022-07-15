Генпрокуратура России запретила деятельность четырех иностранных организации в России

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Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решения о признании деятельности иностранных неправительственных организаций нежелательной на территории Российской Федерации.

"По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории страны деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd.* (Великобритания), Stichting Bellingcat* (Нидерланды), The Insider* (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия)", - сообщили в ведомстве.

Экспертами ведомства установлено, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Исходя их этого, можно сделать вывод, что финансирование этими организациями отдельных граждан России или организаций будет преследоваться по закону. По тому же принципу сегодня отслеживаются попытки сбора участниками экстремистских сообществ и перечисления средств террористам в Сирию.

В Генпрокуратуре отметили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

* Организация, признанная в РФ СМИ-иноагентом