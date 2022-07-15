Минобороны показало тактику боя мотострелковой роты у позиций ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ
Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы по уничтожению танков ВСУ мотострелковой ротой, усиленной танковым взводом и взводом противотанковых управляемых ракет.
На кадрах мотострелковая рота на боевых машинах пехоты БМП-3, усиленная танковым взводом, ведет огонь по укрепленным огневым позициям, на которых расположены танки ВСУ.
«Экипажи БМП-3 мотострелковой роты ВС РФ выезжают из укрытия на огневую позицию и ведут огонь по скоплению живой силы и техники противника. Произведя 3-4 выстрела, экипажи БМП-3 уходят от ответного огня, меняют позиции и продолжают вести огонь по огневым точкам ВСУ из штатного 100-мм орудия и 30-мм пушки 2а42», - комментируют кадры в Минобороны России.
Попадания фиксирует расчет беспилотника. Он ведет разведку укрепленных позиций и передает новые координаты для командиров роты.
На кадрах можно увидеть, как после очередной поправки координат танк Т-72Б3, выйдя на огневой рубеж, ответным огнем уничтожает танк ВСУ. Горит и опорный пункт танковой роты ВСУ.
Мотострелки -противотанкисты ведут огонь из противотанкового вооружения, уничтожая отступающую бронетехнику противника.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Впервые российские военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали 4 тонны гуманитарной помощи жителям города Бир-Аджам в провинции Эль-Кунейтра.
Мирному населению выдано более 500 комплектов продовольственных наборов, состоящих из предметов первой необходимости, которые включают в себя различные виды круп, муку, консервы и чай.
Как сообщил заместитель начальника ЦПВС Евгений Герасимов, местные жители испытывают нужду в элементарных продуктах питания из-за того, что линия "Браво" разделила город на две части, и поэтому затруднен подвоз продовольствия.
Еще 4 тонны продуктов первой необходимости российские военнослужащие передали жителям деревни Хайян в провинции Алеппо. Эта деревня является наиболее пострадавшей в ходе боевых действий.
Для поддержания правопорядка в месте проведения акции были привлечены военнослужащие военной полиции.
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