Минобороны показало тактику боя мотострелковой роты у позиций ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы по уничтожению танков ВСУ мотострелковой ротой, усиленной танковым взводом и взводом противотанковых управляемых ракет.

На кадрах мотострелковая рота на боевых машинах пехоты БМП-3, усиленная танковым взводом, ведет огонь по укрепленным огневым позициям, на которых расположены танки ВСУ.

«Экипажи БМП-3 мотострелковой роты ВС РФ выезжают из укрытия на огневую позицию и ведут огонь по скоплению живой силы и техники противника. Произведя 3-4 выстрела, экипажи БМП-3 уходят от ответного огня, меняют позиции и продолжают вести огонь по огневым точкам ВСУ из штатного 100-мм орудия и 30-мм пушки 2а42», - комментируют кадры в Минобороны России.

Попадания фиксирует расчет беспилотника. Он ведет разведку укрепленных позиций и передает новые координаты для командиров роты.

На кадрах можно увидеть, как после очередной поправки координат танк Т-72Б3, выйдя на огневой рубеж, ответным огнем уничтожает танк ВСУ. Горит и опорный пункт танковой роты ВСУ.

Мотострелки -противотанкисты ведут огонь из противотанкового вооружения, уничтожая отступающую бронетехнику противника.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Впервые российские военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали 4 тонны гуманитарной помощи жителям города Бир-Аджам в провинции Эль-Кунейтра.

Мирному населению выдано более 500 комплектов продовольственных наборов, состоящих из предметов первой необходимости, которые включают в себя различные виды круп, муку, консервы и чай.

Как сообщил заместитель начальника ЦПВС Евгений Герасимов, местные жители испытывают нужду в элементарных продуктах питания из-за того, что линия "Браво" разделила город на две части, и поэтому затруднен подвоз продовольствия.

Еще 4 тонны продуктов первой необходимости российские военнослужащие передали жителям деревни Хайян в провинции Алеппо. Эта деревня является наиболее пострадавшей в ходе боевых действий.

Для поддержания правопорядка в месте проведения акции были привлечены военнослужащие военной полиции.

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