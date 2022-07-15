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В мире15 июля 2022 8:11

У берегов Чили поймали рыбу, предсказывающую катастрофы

Местные жители теперь боятся, что скоро будет цунами или землетрясение
Алена КИХАЕВА
Алена КИХАЕВА
Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.

Фото: СОЦСЕТИ

Шестиметровую Ремо, или как ее еще называют Сельдяного короля, рыбаки поймали у берегов города Арика, хотя обычно эти особи обитают на глубине до 1 000 метров. Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб. Его тело может достигать 17 метров. Несмотря на это, улов не очень обрадовал чилийцев.

На Филиппинах считается, что поймавший такую рыбу будет проклят. Ремо не является промысловым видом, а мясо считается не вполне съедобным даже для животных. А согласно японской мифологии, такая находка предвещает цунами, циклоны или землетрясения. Последний раз Ремо видели в июне 2020 в мексиканском городе Косумель, а через 10 дней там произошло землетрясение силой 7,5 балла по шкале Рихтера. В 2011 году Ремо встречали недалеко от острова Хонсю в Японии и вскоре там произошло одно из крупнейших землетрясение магнитудой 9 баллов, а затем и цунами, которое затопило аэропорт Сендай.

В свою очередь некоторые ученые говорят, что появление Сельдяного короля в не столь глубоких водах связано с тем, что они могут заранее чувствовать движения земной коры.

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