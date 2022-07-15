Опубликована деловая программа форума «Сильные идеи для нового времени»

Двухдневная очная часть форума «Сильные идеи для нового времени» стартует 19 июля. В этот день мероприятия деловой программы пройдут в Москве, в Центре международной торговли. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Акцент первого дня сделан на открытом питчинге идей. Лидеры из топ-200 и те, кто проявил себя на ПМЭФ-22 и образовательном интенсиве «Архипелаг-2022», а также авторы идей, поддерживаемых региональными органами власти, смогут презентовать свои проекты потенциальным инвесторам и партнерам, заинтересованным в их реализации.

«Форум дает каждому гражданину России возможность представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом. Из 19,5 тысячи идей, поступивших на форум, на очной части 19 июля будут представлены инициативы, отвечающие на текущие вызовы и задачи, которые стоят перед страной. Мы рассчитываем, что их реализация поможет достижению ощутимых результатов в интересах граждан», - подчеркнул советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

Еще одним знаковым событием первого дня станет заседание «Клуба губернаторов по поддержке и реализации идей». Помимо глав субъектов и представителей региональных властей в нем примут участие лидеры идей. Они смогут презентовать свои проекты в формате «открытого разговора». Генеральный партнёр мероприятия - АНО «Диалог». Это всероссийский оператор обратной связи от граждан, который с помощью сети Центров управления регионами (ЦУР) координирует работу с сообщениями населения в интернете и на их основе оказывает аналитическую поддержку управленческих решений органов власти.

Также в первый день состоятся панельные сессии по трекам форума:

- «Национальная социальная инициатива»: Инструменты генерации идей, практики реализации и тиражирования решений для повышения качества жизни;

- «Национальная кадровая инициатива»: Как построить кадровый суверенитет: гипотезы?

- «Национальная экологическая инициатива»: суверенные экотехнологии - залог экологической трансформации в условиях нового времени;

- «Национальная технологическая инициатива»: Сильные идеи для достижения технологического суверенитета;

- «Развитие регионов»: Межрегиональные проекты: преимущества и вызовы;

- «Предпринимательство»: Эпоха ренессанса или медленная стагнация?

Отдельно участники представят свои идеи по развитию городов и социальному предпринимательству в регионах, обсудят трансформацию подходов работы на зарубежных рынках, взаимодействие бизнеса, вузов и органов власти, а также оценят коммерческий потенциал и вывод технологии на рынок.

Финальной точкой форума станет пленарное заседание, которое пройдет 20 июля на территории ГЭС-2, в здании бывшей городской электростанции. Там презентуют идеи, которые могут внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года.