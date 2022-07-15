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Общество15 июля 2022 10:25

Страдает половина жителей мегаполисов: найдено «идеальное лекарство» от бессонницы

Профессор раскрыла всю правду о бессоннице и способах ее лечения
Доктор медицинских наук, профессор, директор Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгения Валерьевна Ших

Доктор медицинских наук, профессор, директор Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгения Валерьевна Ших

В современном мире нарушение сна наблюдается почти у всех людей: у половины жителей мегаполисов нарушен цикл «сон-бодрствование» из-за ненормированного рабочего дня или сменного графика. В 20-40 процентах случаев нарушения сна является следствием тревожного или депрессивного расстройства, еще в 5-10 процентах – избыточного потребления различных стимуляторов, например, кофе и энергетиков, курения.

В полной мере мы ощущениям последствия бессонной ночи только днем: появляется усталость, нарушения внимания, раздражительность, головная боль. Бессонница ухудшает качество жизни в целом. Однако и от нее есть эффективные лекарства.

Совместно с доктором медицинских наук, профессором, директором Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгенией Валерьевной Ших «Комсомольская правда» разобрала всю правду о нарушениях сна, «идеальном» снотворном и лекарствах для «быстрого засыпания».

БИЗНЕС-ПРЕСС