Страдает половина жителей мегаполисов: найдено «идеальное лекарство» от бессонницы

Доктор медицинских наук, профессор, директор Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгения Валерьевна Ших

В современном мире нарушение сна наблюдается почти у всех людей: у половины жителей мегаполисов нарушен цикл «сон-бодрствование» из-за ненормированного рабочего дня или сменного графика. В 20-40 процентах случаев нарушения сна является следствием тревожного или депрессивного расстройства, еще в 5-10 процентах – избыточного потребления различных стимуляторов, например, кофе и энергетиков, курения.

В полной мере мы ощущениям последствия бессонной ночи только днем: появляется усталость, нарушения внимания, раздражительность, головная боль. Бессонница ухудшает качество жизни в целом. Однако и от нее есть эффективные лекарства.

Совместно с доктором медицинских наук, профессором, директором Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгенией Валерьевной Ших «Комсомольская правда» разобрала всю правду о нарушениях сна, «идеальном» снотворном и лекарствах для «быстрого засыпания».