Усталость после ковида сохраняется у половины людей

Российские ученые провели исследование и выяснили, что даже спустя год после перенесенной болезни сохраняются негативные симптомы у каждого третьего взрослого и каждого каждого десятого ребенка
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Даже если вы не делали ПЦР, скорее всего омикроном в этом году мы переболели все. Кто-то без симптомов, а кто-то и серьезно. Но вот что обидно — даже если острая стадия болезни отступила, ковид оставляет свои следы. Особенно, если болели вы тяжело.
В столице проведено первое масштабное исследование здоровья детей и взрослых. Ученые Первого МГМУ им. Сеченова и специалисты детской больницы им. Башляевой изучали симптомы после перенесенного COVID-19 в тяжелой форме. В исследовании принимали участие более трех тысяч пациентов, госпитализированных с ковидом в период с апреля по август 2020 года. Из них 2,5 тысячи – взрослые и 849 – дети.
Изучали состояние людей спустя полгода после болезни и спустя год (опрашивали переболевших по телефону). Выяснилось, что половина взрослых и пятая часть детей страдали от постковидного синдрома спустя полгода после выписки из больницы. И даже через 12 месяцев после выздоровления синдром наблюдался у трети взрослых и 11% детей.
Исследователи также выяснили, что женщины страдают от постковидного синдрома в два раза чаще, чем мужчины.
У взрослых:
* усталость (25%),
* трудности с дыханием (22%),
*когнитивные нарушения (19%),
* кожные высыпания (13%).
У детей:
* усталость (9%),
* кожные высыпания (5%),
* когнитивные нарушения (4%),
* проблемы со сном (4%).
Пока, как отмечают врачи, большинство исследований постковида в основном сосредоточено на взрослых. Дети стали чаще заболевать уже в этом году, с приходом «омикрона». Но в целом, детская заболеваемость начала расти примерно год назад. Так что, видимо, в ближайшем будущем нас ждут более полные исследования по постковиду у детей.
К такому выводу пришли тайваньские ученые, изучавшие МРТ тяжело переболевших детей (400 детей из полутора тысяч исследованных были госпитализированы). Выяснилось, что в мозгу таких малышей происходят серьезные изменения, которые могут провоцировать инсульты. Примерно у трети детей, нуждавшихся в госпитализации, повышен риск неврологических проблем.
Как же помогать себе и детям? В первую очередь, наладить режим дня — вовремя ложиться спать и высыпаться, соблюдать некоторые ограничения в питании (меньше соленого, жирного, сладкого) и добавить полезных продуктов — фруктов, ягод, кисломолочных продуктов, мелкой морской рыбы.
А еще «прокачивать» мозг, избавляясь от проблем с памятью.