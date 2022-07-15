Участники конкурса “Лидеры России” занимаются совершенствованием госпрограммы помощи в переселении

Фото: лидерыроссии.рф

Участники трека “Международный” конкурса “Лидеры России” создали Рабочую группу волонтеров, которая занимается анализом реализации и выработкой предложений по улучшению эффективности Госпрограммы помощи в переселении в Россию.

В треке “Международный” соотечественники участвуют в том числе и потому, что он даёт возможность получить российское гражданство по облегченному варианту.

“Каждый из нас так или иначе сталкивался или продолжает сталкиваться прямо сейчас с различными сложностями и препятствиями при переселении в Российскую Федерацию. Мы видим свою задачу в том, чтобы собрать и проанализировать максимум информации о таких ситуациях. А главное - предложить пути их системного решения”, - говорит участник Рабочей группы, одна из семи победителей трека “Международный” Елена Голубович из Белоруссии.

“Со стороны России сделана очень понятная и рабочая Программа. Но когда мы переходим на уровень исполнителей, начинаются все те казусы и коллизии, о которых пишут в соцсетях люди. Лично моя семья лишь на четвертый раз получила разрешение на включение в Госпрограмму”, - поясняет суперфиналист четвертого сезона конкурса «Лидеры России», победитель трека “Международный” Виталий Арестов из Казахстана.

Если вы готовы поделиться своим опытом преодоления сложностей Госпрограммы помощи в переселении соотечественников, пишите на адрес электронной почты: Info@sootechestvenniki.online

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