Дмитрий Песков - о ревакцинации в Кремле: Каждый сотрудник отвечает за себя сам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 15 июля, журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля с такими вопросами…

-… Дмитрий Сергеевич, сейчас очень заметен рост заболеваемости ковидом, вы знаете, - и в Москве, и в России. Специалисты, с которыми я общаюсь в эти дни, настоятельно советуют сделать ревакцинацию тем, кому она показана, в случае, если снизилось количество антител. Но мы помним, что осенью, по той причине, что некоторые сотрудники в окружении Владимира Путина не успели или забыли вовремя ревакцинироваться, они заболели. И об этом президент сам рассказывал. Сейчас есть ли тревога по этому поводу? Принимаются ли какие-то меры, чтобы эта заболеваемость из-за забывчивости не повторилась?

- Ну, смотрите, - заметил Песков, - тогда все-таки была вспышка (коронавируса. - А.Г.), сейчас вспышки еще нет. (Мы не можем сказать, пока - нет или в целом ее нет.)

Но сейчас - иная ситуация.

Ну, а каждый персонально заботится о своем здоровье.

- А Владимир Владимирович сделал ревакцинацию, - поинтересовался я, - если она, конечно, показана ему?

- Не могу сказать, - ответил Песков, - не знаю.

- А пресс-секретарь?

- Я делал прививку, у меня еще она пока действует (то есть, антитела присутствуют. - А.Г.), - последовал ответ.

- Понятно. А вот за остальными сотрудниками кто может проследить? Медцентр Управления делами Президента России или - кто ответственен за то, что тогда сразу много ребят вокруг президента захандрили?

Вот что сказал Песков:

- Каждый сотрудник (отвечает за себя сам).